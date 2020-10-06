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重陽節嘉義縣人瑞再增10人 108歲阿嬤蟬聯最高齡人瑞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
元月11日總統立委選舉，最高齡人瑞竹崎鄉108歲阿嬤許邱首坐輪椅到竹崎鄉鹿滿村投票所投票。圖／聯合報資料照片
元月11日總統立委選舉，最高齡人瑞竹崎鄉108歲阿嬤許邱首坐輪椅到竹崎鄉鹿滿村投票所投票。圖／聯合報資料照片

九九重陽節將近，全國老化比例最高的嘉義縣，老人突破十萬大關，縣府社會局統計，今年人瑞滿百以及百歲以上共計102人，比去年增加10人，竹崎鄉108歲阿嬤許邱首再度蟬聯最高齡人瑞。

縣長翁章梁兌現選舉政見「敬老不減」，表達重陽節對老人祝賀，延續前縣長張花冠政策，長輩重陽節前，可以領到3千元、6千元、9千元不等的重陽敬老禮金，19日開始發放。

社會局說，去年人瑞滿百35人，逾百57人，共計92人，最老人瑞是竹崎鄉許邱首阿嬤民國元年出生，今年人瑞滿百40人，逾百62人，共計102人，最老人瑞仍是許邱首阿嬤。

朴子市與民雄鄉人瑞都是12人，是全縣18鄉鎮市中人瑞最多的鄉鎮市。滿百人瑞除縣府9千元敬老金，還有衛福部及總統府合贈的的金鎖片2錢，總統府敬老狀；逾百歲人瑞有縣府9千元敬老金，衛福部及總統府合贈金鎖片5分。

去年重陽節前，翁章梁探視竹崎鄉107歲人瑞許邱首，致贈重陽禮金，頒衛福部及總統府金鎖片，許邱首還餵翁章梁吃豬腳麵線。元月11日總統立委選舉，許邱首坐輪椅到竹崎鄉鹿滿村投票所投票，許邱首與次子及三子同住三合院，子女細心照料，阿嬤總是笑口常開，處世樂觀豁達嬤，橫跨逾1世紀，展現台灣阿嬤強韌堅忍生命力。

社會局訪查，人瑞長壽秘訣與飲食、勞動力有關係，早期農業社會生活清苦，物質慾望低，透早出門「作勢」，日落而息，大量的農務勞動取代運動，尤其生活平淡樸實，呷食簡單，人也就長壽了。

阿嬤 總統府

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