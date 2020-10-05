東勢鄉新建納骨塔動工 設立雲林沿海首座環保葬區

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影

東勢鄉東北納骨塔已使用17年，塔位接近飽和，東勢鄉公所在雲林縣府及台塑協助下，將在四美公墓新建納骨塔，雲林縣長張麗善、東勢鄉長林維戊及台塑副總經理主持動土儀式，完工後將提供優美的安葬環境。

張麗善說，東勢鄉東北納骨塔92年啟用，塔位已飽和，感謝鄉長林維戊用心積極尋找用地及經費，多年努力終於順利發包，工程費高達1億多元，除公所自備款，縣府及企業也協助，提供一個完善的安葬空間。

張麗善表示，她立委任內推動殯葬管理條例增訂條例，低收入戶使用殯葬設施免費，如今包括東勢在內多個鄉鎮中低收入戶使用納骨塔免費，預計今年底前，可讓全縣20個鄉鎮市中低收入戶均可免費。

鄉長林維戊表示，四美納骨塔近2公頃，三層樓建築，現代化外觀，全棟採節能環保設計，引進自然光，總經費1億1910萬元，可容納2萬4180個櫃位(骨灰櫃20360個、骨骸櫃3820個)，110年底完工，可解決塔位飽和問題。

林維戊說，配合推動殯葬多元化、人性化及綠美化，四美納骨塔園區另規畫雲林海線第一個環保葬區，植栽綠蔭符合環保自然葬理念。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，台塑關懷地方不遺餘力，除協助東勢、台西、四湖、褒忠等鄉興建公墓或納骨塔外，也關懷低收入戶、未來如有其他需求，台塑一定盡力幫忙。

東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉四美納骨塔動工，將可紓解塔位飽和問題。記者蔡維斌／攝影

張麗善 低收入戶

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