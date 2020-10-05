違法車輛想偷倒廢棄物 剛好遇公所視察當場抓包

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒日前接獲民眾通報，有人在民雄鄉一處10公頃殯葬園區預定地偷倒廢棄物，今天會同嘉義縣環保局、環保署及轄內派出所等單位前往視察，並當場發現賈姓男司機載著廢棄物進場，將賈男依違反廢棄物清理法第46條移送地檢署偵辦。

民雄鄉長何嘉恒表示，本月3號接獲民眾通報，因園區預定地旁是農民用地，公所原以為是農民在低窪地區填土，沒想到是傾倒廢棄物，下午到現場看發現主要是建材廢棄物如木材等，但他擔心如有毒物將影響民雄鄉民健康及環境安全，公所一定會辦到底。

環保局表示，他們今天到現場會勘，初估現場有超過500公噸的裝潢廢材，正好有一輛未取得合法立案執照的不明車輛進場，車上還載著滿車的廢棄物，但因司機沒有偷倒事實，需由警方統一調查才能找到偷倒源頭，現場已用鐵鍊封閉禁止進入。