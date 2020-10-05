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違法車輛想偷倒廢棄物 剛好遇公所視察當場抓包
嘉義縣民雄鄉長何嘉恒日前接獲民眾通報，有人在民雄鄉一處10公頃殯葬園區預定地偷倒廢棄物，今天會同嘉義縣環保局、環保署及轄內派出所等單位前往視察，並當場發現賈姓男司機載著廢棄物進場，將賈男依違反廢棄物清理法第46條移送地檢署偵辦。
民雄鄉長何嘉恒表示，本月3號接獲民眾通報，因園區預定地旁是農民用地，公所原以為是農民在低窪地區填土，沒想到是傾倒廢棄物，下午到現場看發現主要是建材廢棄物如木材等，但他擔心如有毒物將影響民雄鄉民健康及環境安全，公所一定會辦到底。
環保局表示，他們今天到現場會勘，初估現場有超過500公噸的裝潢廢材，正好有一輛未取得合法立案執照的不明車輛進場，車上還載著滿車的廢棄物，但因司機沒有偷倒事實，需由警方統一調查才能找到偷倒源頭，現場已用鐵鍊封閉禁止進入。
警方表示，根據廢棄物清理法第46條「任意棄置有害事業廢棄物，或未依第41條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物儲存、清除、處理，致汙染環境者，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金」，提醒民眾勿以身試法。
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