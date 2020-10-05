台南善化70年相館 發起找尋首位在地女攝影師李梅華

台南善化第一位女攝影師李梅華，經營照相館46年、為許多老善化人留下永恆回憶。雖然李梅華已過世20年，孫女郭宛諭為找尋攝影師阿嬤的回憶，不久前到善化牛墟市場、在臉書社團等發起「尋找李梅華」活動，希望鄉親即日到10月12日能提供老照片，協助她募集舉辦「與阿嬤的攝影展」。聯絡電話06-5817817。

善化區光復路36號梅芸數位影像連同前身「梅芸照相館」，開業已超過70年，是在地老字號，早年李梅華擔任攝影師，後來兒子郭光世接手，現在已是第三代。

郭宛諭表示，李梅華民國27年生，17歲時失去父親，為了生計便接手父親於善化的相館，在男性為主的職業且民風保守的時代中撐起了一片天，她不僅是當時台灣少數，更是善化首位女攝影師，執業46年間為許多老善化人留下永恆的一刻。

郭宛諭在臉書呼籲在地鄉親「翻開你的家庭相簿，看有沒有李梅華按下快門的痕跡，如果照片或底片右下角有「梅芸」或「東明」二字，拍攝年代約1950到1970間的照片，可翻拍下來並以臉書私訊梅芸數位影像，或直接到相館確認，確認後可免費再拍照一次，「一起找回半世紀前進棚拍照的儀式感」。