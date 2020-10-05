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雲林農田水利會走入歷史 今改名農田水利署雲林管理處

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，今天掛牌營運，水利會將正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，今天掛牌營運，水利會將正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影

農田水利會10月1日改制正式上路，原雲林農田水利會即日起也正式更改名稱為「農委會農田水利署雲林管理處」，首任官派處長林國華率副處長林富元、主任工程師李永和及一級主管，中秋連假後今天上班首日在斗六市原農田水利大樓舉行揭牌儀式，宣告原「雲林農田水利會」走入歷史，正式改制為公務機關。

目前仍身兼農委會農田水利署副署長的新任處長林國華今天走馬上任，林國華表示，水利會即日起改名為農田水利署雲林管理處，並強調水是農業發展的根本，有水才能從事農事生產生，未來將加強雲林農田水利建設，運用智慧科技提高用水效率，落實執行公權力，擴大灌區等政策。

林國華表示，農田水利會改制後，最基本的要求就是行政中立，未來工程也一律依照政府採購法必須公開透明，相關財產活化也必須公開透明，可供全民檢視。同時未來農田水利署對於照顧員工，一定會越來越好，原有水利會的資產也一定全部用在農田水利事業上，對農民的服務做到更好，範圍更加擴大。

未來水利署雲林管理處組織架構變化不大，除少許課室名稱改變，例除人事室改成人力資源室、秘書改成專員、各地原有管理處，例如北港管理處則改成北港分處，其餘工作員額人數都和改制前一樣，目前現有編制員工420人也都在自己工作崗位各司其職。

林國華強調，農田水利會改制為公務機關，其實是政府勇於承擔農田水利事業永續發展的責任，雲林是農業大縣，他將和全體水利人齊心齊力，有信心作好護農工作，任何水利灌溉問題，一定抱持「農民小問題是水利人的大問題」的心情，落實服務，請農民安心。

雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（右四）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（右四）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（左七）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（左七）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（左七）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影
雲林農田水利會改名為農委會農田水利署雲林管理處，新處長林國華（左七）率主管揭牌，水利會正式走入歷史。記者蔡維斌／攝影

農田水利會 水利署 農民

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