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台南國慶焰火貴賓點心曝光 兼具創新與古早味

中央社 / 台南5日電

國慶焰火首次在台南市舉行，台南市長黃偉哲今天公布活動當晚為貴賓準備的小點心，有文化局提供的文創餅乾與在地百年老店所製作的「金甘蟹月餅」，展現傳承與創新精神。

黃偉哲表示，台南市政府為參與國慶焰火活動的貴賓準備小餐點，主要在於彰顯文化創意與在地特色，內容包括百年老店阿霞飯店的金甘蟹月餅、還有文化局的文創商品成功洋芋片、媽祖泡芙及山上花園水道博物館礦泉水。

黃偉哲指出，文化局自行開發的文創點心商品不僅品項眾多、而且有特別的寓意，近幾年得到各界高度好評，這次市府特別選了代表國慶焰火「一定會成功」的成功洋芋片、代表參與貴賓及民眾「一定會幸福」的媽祖賜芙，還有台南古蹟限定的山上花園水道博物館礦泉水。

他說，阿霞飯店不計成本，特別結合國慶焰火主視覺，重新設計月餅的外包裝，配合製作口味與包裝同具質感的「金甘蟹月餅」，令人驚豔。

阿霞飯店第4代老闆吳建豪表示，金甘蟹月餅是以螃蟹為造型，內餡有台南生產的「金黃色水果」芒果與鳳梨，以及切小丁的情人果，外皮酥鬆、內餡酸香甜，外包裝則選用珠寶盒上下蓋方式，外盒以國慶焰火主視覺2020 Tainan Firework為盒蓋主軸。

吳建豪說，台南市政府邀請全國各地貴賓來參加國慶焰火活動，阿霞飯店不能砸了百年招牌，當然要以色香味俱全的點心來「甘蟹」貴賓的參加。

台南市政府指出，2020國慶焰火主舞台為安平戀愛廣場，副舞台為觀夕平台、1661台灣船園區、四鯤鯓（龍崗天橋停車場），主、副舞台都規劃有精彩的表演節目。台南市府並推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等5個視野佳的觀賞點，讓民眾欣賞有史以來第一次的台南國慶焰火。

國慶 月餅 黃偉哲

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