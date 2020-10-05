劉育菁今代表夫婿黃偉哲 走訪新化關懷據點送文旦

台南市長黃偉哲太太劉育菁今天代表黃偉哲走訪新化區東榮社區發展協會、新化教會博愛關懷協會及財團法人台南市私立聖功社會福利慈善事業基金會新化知義里、唪口里所社區照顧關懷據點，贈送麻豆文旦，與現場長者一同分享，慰勞及勉勵辛苦的志工。

新化區長吳金喜表示，新化區是十分宜居的地方，老年人口目前約佔全區17%，社區服務更是社會福利重要的一環，感謝社區照顧關懷據點志工們的參與付出，讓長輩們能獲得妥善、多元的社會照顧及網絡支持，落實安心在家鄉養老的夢想，也感謝市長夫人帶來多汁香甜的文旦與鼓勵。