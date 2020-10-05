保護「嘉」人 嘉縣流感疫苗今起開打
流感疫苗日前全面開打，嘉義縣政府今天上午邀4家醫院代表及疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君啟動「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」儀式，縣府表示，今年共採購四價流感疫苗13萬8千多劑，自今天起開打至疫苗用罄，歡迎民眾攜帶健保卡至全縣438個社區接種站及78家合約院所接種。
嘉義縣長翁章梁帶領現場75歲長輩及教師代表接種流感疫苗，翁章梁表示，今年開放接種對象如65歲以上長輩、3歲以下幼兒、學生及具有高風險慢性病民眾等八大高風險族群，另外滿75歲（34年次）長輩還可免費接種肺炎鏈球菌疫苗。
縣府表示，隨著新冠肺炎疫情延燒全球，專家指出同時感染流感與新冠肺炎，恐讓新冠病毒傳染力增加一倍以上，面臨流感與新冠肺炎雙重威脅，縣府為服務失能長輩由衛生所提供預約到宅接種服務，另外工商事業團體符合接種對象人數達30人以上，也可向各地衛生所預約到點服務。
衛生局代理局長趙紋華提醒，今年新冠肺炎疫情遇上流感流行季節，民眾不可掉以輕心，除了接種流感疫苗也要做好個人衛生防護措施，出入公共場所時應與他人保持社交距離或戴口罩，民眾如出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史等資訊，保護大家的健康。
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