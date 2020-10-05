快訊

後疫情大選：美中衝突或互利？選民怎麼看中國

完整影片曝光！國道9車追撞非誤闖 機車疑似故意搞破壞

保護「嘉」人 嘉縣流感疫苗今起開打

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供

流感疫苗日前全面開打，嘉義縣政府今天上午邀4家醫院代表及疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君啟動「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」儀式，縣府表示，今年共採購四價流感疫苗13萬8千多劑，自今天起開打至疫苗用罄，歡迎民眾攜帶健保卡至全縣438個社區接種站及78家合約院所接種。

嘉義縣長翁章梁帶領現場75歲長輩及教師代表接種流感疫苗，翁章梁表示，今年開放接種對象如65歲以上長輩、3歲以下幼兒、學生及具有高風險慢性病民眾等八大高風險族群，另外滿75歲（34年次）長輩還可免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

縣府表示，隨著新冠肺炎疫情延燒全球，專家指出同時感染流感與新冠肺炎，恐讓新冠病毒傳染力增加一倍以上，面臨流感與新冠肺炎雙重威脅，縣府為服務失能長輩由衛生所提供預約到宅接種服務，另外工商事業團體符合接種對象人數達30人以上，也可向各地衛生所預約到點服務。

衛生局代理局長趙紋華提醒，今年新冠肺炎疫情遇上流感流行季節，民眾不可掉以輕心，除了接種流感疫苗也要做好個人衛生防護措施，出入公共場所時應與他人保持社交距離或戴口罩，民眾如出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史等資訊，保護大家的健康。

嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「保護嘉人 即刻行動-流感疫苗開打」啟動儀式。圖／嘉義縣政府提供

流感疫苗 衛生所

相關新聞

南方澳大橋今動工 蔡英文要求2年完工打造漁港新地標

宜蘭南方澳跨港大橋斷橋後一年，新橋今天動工。蔡英文總統為了兌現斷橋後3年把新橋蓋回來的承諾，今天出席動工典禮表示，新橋於...

台南麻豆謝安、中民里活動中心啟用 黃偉哲謝前市長

地方爭取10多年、歷經7次招標與兩年施工，台南市麻豆區謝安、中民里聯合活動中心，今天落成啟用，市長黃偉哲、議長郭信良參與...

國慶焰火台南主舞台意象出爐 最大亮點在這裡

2020國慶焰火晚會在台南，目前相關設施都進入最後緊鑼密鼓完工階段，其中位在安平漁市場附近戀愛廣場的主舞台，視覺意象出爐...

影／川普新冠肺炎住院3天就趴趴走 黃偉哲：這樣不OK

美國總統川普確診新冠肺炎住進國家醫療中心不過3天，今天就離開醫院外出「趴趴走」，台南市長黃偉哲不以為然，還為與川普同車的...

影／自救會住戶靜坐抗議 義竹舊市場今暫緩封閉

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊安全堪慮，今天上午8點原擬以鐵門強制封閉市場，攤商住戶組自救會拒絕搬遷，並於市場3個出...

台南自編經費加購流感疫苗 黃偉哲：高風險民眾快來打

流感疫苗今天開打，台南市為考量年長市民日增，今年擴大採購疫苗近50萬劑，提早宣導，上午許多衛生所都出現排隊人潮。市長黃偉...

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

嘉義市政府規畫設人文歷史風貌街區，有限度開放民宿經營 ，旅館業認為非法民宿就地合法，對乖乖繳稅、遵守規範旅館業不公平；但...

影／男警扮「月光仙子」 犧牲色相拍宣導片笑果十足

嘉義市警局二分局日前為宣導，中秋假期勿酒駕、烤肉控制情緒、避免鬥毆，企劃拍攝一部近7分鐘短片，分局員警不僅自行執導、掌鏡...

台南刑務所 見證噍吧哖事件等歷史

日治時期保存至今的原台南刑務所即將展開整建，台南市府文化資產管理處已完成相關調查，認為台南刑務所不僅是台灣獄政現代化代表...

文化部同意補助 台南刑務所明年整修

原台南刑務所木造建築群為台南市定古蹟，長年未修復，經市政府多年爭取，文化部文化資產局近日同意列為前瞻2.0計畫中的優先補...

雲林唯一 四湖全鄉裝住警器

雲林縣四湖鄉公所鑑於家戶火警頻傳，透過自籌經費及民間響應，籌得5千多個住宅用火災警報器，趕在中秋連假前後的火警高峰期，到...

荷花枯萎批嘉市府 基進黨挨轟後道歉

嘉義市河濱公園荷花池入秋後自然枯萎，基進黨嘉義黨部前天卻在臉書指荷花大量枯萎，市府沒有盡到維護責任，引來網友抨擊，「宅神...

熱門新聞

竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘

基隆五連霸議員口腔癌4期 堅強熬過化放療程

滬尾休閒園區一歲了 千坪草皮化身頂級歌劇院

苗栗明德水庫資源加碼 觀光第二春備受期待

高山蘋果產季將至 台大梅峰農場開放預約採果

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。