台南麻豆謝安、中民里活動中心啟用 黃偉哲謝前市長

地方爭取10多年、歷經7次招標與兩年施工，台南市麻豆區謝安、中民里聯合活動中心，今天落成啟用，市長黃偉哲、議長郭信良參與典禮剪綵。黃偉哲表示，今天非常高興，千呼萬喚始出來。

黃偉哲說，謝安中民里聯合活動中心2017年興建，到現在共花了3年時間完成，兩棟建築非常美侖美奐，尤其很多年長者要活動，有時如果要泡茶或騎腳踏車、辦活動都很適合，這裡廣場也很大，辦活動都很舒適，也很感謝市府團隊前市長賴清德、李孟諺，現在營造得舒適，讓大家有一個好的活動空間。

黃偉哲說，麻豆謝安里、中民里離區公所有一段距離，這地方可以提供里民、市民朋友好的活動空間，非常感謝，希望今天落成之後，就能趕快來使用這個新的活動中心，給百姓一個最好的空間。