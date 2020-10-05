聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南麻豆謝安、中民里活動中心啟用 黃偉哲謝前市長
地方爭取10多年、歷經7次招標與兩年施工，台南市麻豆區謝安、中民里聯合活動中心，今天落成啟用，市長黃偉哲、議長郭信良參與典禮剪綵。黃偉哲表示，今天非常高興，千呼萬喚始出來。
黃偉哲說，謝安中民里聯合活動中心2017年興建，到現在共花了3年時間完成，兩棟建築非常美侖美奐，尤其很多年長者要活動，有時如果要泡茶或騎腳踏車、辦活動都很適合，這裡廣場也很大，辦活動都很舒適，也很感謝市府團隊前市長賴清德、李孟諺，現在營造得舒適，讓大家有一個好的活動空間。
黃偉哲說，麻豆謝安里、中民里離區公所有一段距離，這地方可以提供里民、市民朋友好的活動空間，非常感謝，希望今天落成之後，就能趕快來使用這個新的活動中心，給百姓一個最好的空間。
謝安中民里聯合活動中心內政部補助800萬，市府編列950萬，2017年10月動工，因用地範圍及多次流標，直到日前才完工通過驗收。麻豆區公所指出， 活動中心啟用後，可同時提供謝厝寮、安正、安業等3里4500多里民使用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言