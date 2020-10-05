聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／川普新冠肺炎住院3天就趴趴走 黃偉哲：這樣不OK
美國總統川普確診新冠肺炎住進國家醫療中心不過3天，今天就離開醫院外出「趴趴走」，台南市長黃偉哲不以為然，還為與川普同車的維安人員叫屈，他以川普的離譜行徑為例，提醒民眾台灣為何防疫有成，就是因為領導人帶頭並一再提醒民眾要戴口罩、保持社交距離，「我們的總統很OK，川普讓人覺得美國總統不OK」。
黃偉哲上午到麻豆衛生所宣導施打流感疫苗，離去前指出，川普確診新冠肺炎住進醫療中心不過3天，表示會給眾人「驚喜」，竟然就是搭車趴趴走，向支持者揮手致意，這樣不但同車的人「很衰」要擔心染疫、更會影響防疫，領導人不該有這樣的錯誤示範。
黃偉哲說，我們的總統帶頭示範防疫，台南市至今嚴格規範戴口罩，特定場所甚至要實名制登記，也是要因應未來冬季肺炎疫情可能加劇，希望市民務必遵守市府宣導的防疫措施，有需要施打流感疫苗的民眾，務必施打。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言