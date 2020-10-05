影／川普新冠肺炎住院3天就趴趴走 黃偉哲：這樣不OK

美國總統川普確診新冠肺炎住進國家醫療中心不過3天，今天就離開醫院外出「趴趴走」，台南市長黃偉哲不以為然，還為與川普同車的維安人員叫屈，他以川普的離譜行徑為例，提醒民眾台灣為何防疫有成，就是因為領導人帶頭並一再提醒民眾要戴口罩、保持社交距離，「我們的總統很OK，川普讓人覺得美國總統不OK」。

黃偉哲上午到麻豆衛生所宣導施打流感疫苗，離去前指出，川普確診新冠肺炎住進醫療中心不過3天，表示會給眾人「驚喜」，竟然就是搭車趴趴走，向支持者揮手致意，這樣不但同車的人「很衰」要擔心染疫、更會影響防疫，領導人不該有這樣的錯誤示範。

黃偉哲說，我們的總統帶頭示範防疫，台南市至今嚴格規範戴口罩，特定場所甚至要實名制登記，也是要因應未來冬季肺炎疫情可能加劇，希望市民務必遵守市府宣導的防疫措施，有需要施打流感疫苗的民眾，務必施打。