影／自救會住戶靜坐抗議 義竹舊市場今暫緩封閉

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊安全堪慮，今天上午8點原擬以鐵門強制封閉市場，攤商住戶組自救會拒絕搬遷，並於市場3個出入口靜坐抗議，公所動用警力現場待命，現場雙方各持己見，後於10點公所代表以顧慮民眾生命安全為由，決定暫緩執行，擇日再封。

公所秘書王耀燦表示，2018年的耐震補強報告顯示，公有零售市場建築有安全疑慮，當時有一半以上住戶不願補強，今年6月30日又適逢4年一期租約到期，因市場攤商只剩3分之1還有營運，公所考量市場機能及安全，已在7月1日起停止使用並提供住戶3個月搬遷緩衝期，今天依法執行封閉市場行動。

王耀燦表示，封閉後住戶如想進入市場，需於公所上班時間提出申請，公所也表示，市場已不是供公眾使用的公有零售市場，如未經公所准許，逕行進入致生意外者，應自行負責。此番言論引起攤商住戶不滿，擔心如年長者發生事情，卻因封閉救護車無法進入，公所無法負責。

攤商住戶自救會委託律師陳國瑞表示，因菜市場契約終止是行政契約，需經過法律判決，公所取得執行命令才可要求搬遷，另外房子所有產權是住戶所有，不可進行封路、阻止日常出入行為，將到當地派出所對公所及主辦人員，提出刑法妨害水路、陸路刑事責任及強制罪等。