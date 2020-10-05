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台南自編經費加購流感疫苗 黃偉哲：高風險民眾快來打
流感疫苗今天開打，台南市為考量年長市民日增，今年擴大採購疫苗近50萬劑，提早宣導，上午許多衛生所都出現排隊人潮。市長黃偉哲上午到麻豆衛生所參觀，呼籲高風險民眾盡快施打，高齡長者最好再加打肺炎疫苗。
衛生局長許以霖表示，這次疫苗施打對象擴大為九個族群，包含50歲以上的老年人、慢性疾病、罕見疾病跟重大傷病患者、6個月以上還未入學兒童與國小、國高中職一路到五專在學生、孕婦及6個月以下嬰幼兒的父母親，醫療醫事人員及衛生防疫人員，家畜飼養及動物防疫防疫者，還有長照機構安養中心、養護中心等被照顧者及工作人員，幼兒園的托育人員。
許以霖指出，我們因為新冠肺炎盛行，除了公費疫苗施打，也鼓勵年輕人到特約醫療院所施打自費的疫苗，因為有證據顯示，有打流感疫苗的病人的病患，得到新冠肺炎死亡率會降低，這段時間鼓勵大家多多施打，台南市疫苗量目前是夠的。
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