台南自編經費加購流感疫苗 黃偉哲：高風險民眾快來打

流感疫苗今天開打，台南市為考量年長市民日增，今年擴大採購疫苗近50萬劑，提早宣導，上午許多衛生所都出現排隊人潮。市長黃偉哲上午到麻豆衛生所參觀，呼籲高風險民眾盡快施打，高齡長者最好再加打肺炎疫苗。

衛生局長許以霖表示，這次疫苗施打對象擴大為九個族群，包含50歲以上的老年人、慢性疾病、罕見疾病跟重大傷病患者、6個月以上還未入學兒童與國小、國高中職一路到五專在學生、孕婦及6個月以下嬰幼兒的父母親，醫療醫事人員及衛生防疫人員，家畜飼養及動物防疫防疫者，還有長照機構安養中心、養護中心等被照顧者及工作人員，幼兒園的托育人員。