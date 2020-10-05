竹科工程師想當嘉義人買房 開民宿圓夢收罰單成夢魘
嘉義市政府規畫設人文歷史風貌街區，有限度開放民宿經營 ，旅館業認為非法民宿就地合法，對乖乖繳稅、遵守規範旅館業不公平；但民宿業者認為，民宿客層與飯店業不同，多數民宿用夢想、推廣嘉義小旅行的心來經營，大家應一起將觀光市場作大。
「佛系經營，受不了罰單！」嘉義市經營民宿5年的捲毛說，市區無法取得執照民宿業者近40家，總房間數約200多間，比不上一家大飯店，多數經營者是個人或夫妻小本經營，透過網路、朋友牽線，每個月賺多少、計算機一點就很清楚。
40多歲女青年小豬，原在竹科面板工廠任製程工程師，20多年來工作壓力大，逢假日她喜歡當背包客，走遊各縣市，穿梭街道巷弄尋小吃，或野外踏青揮汗釋放壓力，雖然經濟有餘可以住飯店，她仍愛住青年旅館、民宿，並直言這是享受「與人互動的溫暖」。
小豬說，工作壓力讓她萌生換工作，曾走訪基隆、宜蘭、台南等縣市，最後選擇民風純樸，卻有滿滿熱情的嘉義市，2年前拿出積蓄到嘉義市買房，重新裝修後開始經營夢想，一棟只有3間房的小旅宿。
小朱說，當時真的沒想到嘉義市民宿不合法，只看到這裡山林步道吸引人，熱鬧都市街道常有溫暖招呼，讓她昇華「想成為嘉義人」、住在這裡，介紹嘉義美好，也提供背包客住宿。
「夢想變成夢魘！」小朱說，以前每到一處旅行，總會寄感謝卡給民宿老闆，自己經營民宿後，也期待收到住宿者感謝卡，一張卡片可讓她開心一整天，沒想到現在除卡片，還有國稅局等單位掛號通知書，甚至還有檢舉信、罰單。
小朱苦笑說，一張罰單3萬元，等於一個月做白工，真的沒想到夢想變成夢魘，現在聽到郵差喊「掛號」，都會揪心一驚「是不是罰單？」
捲毛直言，清楚公家單位有苦衷，必須依法取締，但民宿業都想合法，像他的青旅有營業登記，也要開發票繳稅，並依規定完成消防安檢，但現有法令容不下他們，這群熱情行銷嘉義小旅行的青年，收到罰單真的是「淚水、苦水往肚裡吞」。
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