民雄棒球小將嘉義主場開打 順利拿下2勝

嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績，預計本月24日再前進彰化員林大埔棒球場比賽，教練賴景胡表示，9月底有2名選手受傷，但仍堅持上場比賽，今天這場比賽選手們都表現良好，也感謝家長加油團增加選手信心。

大崎國小9月27日才榮獲台南君美盃全國邀請賽亞軍，賴景胡說，今天的比賽在自己主場開戰，每位選手打起來特別放鬆、表現良好，雖開賽前投手表現較不穩定，但在他的叮嚀下，下半局就較為穩定，2位受傷的選手，其中一位傷勢逐漸恢復，另一位則因韌帶受傷嚴重，需休養一段時間，今天沒有下場比賽。