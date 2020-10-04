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單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

民雄棒球小將嘉義主場開打 順利拿下2勝

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供
嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供

嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績，預計本月24日再前進彰化員林大埔棒球場比賽，教練賴景胡表示，9月底有2名選手受傷，但仍堅持上場比賽，今天這場比賽選手們都表現良好，也感謝家長加油團增加選手信心。

大崎國小9月27日才榮獲台南君美盃全國邀請賽亞軍，賴景胡說，今天的比賽在自己主場開戰，每位選手打起來特別放鬆、表現良好，雖開賽前投手表現較不穩定，但在他的叮嚀下，下半局就較為穩定，2位受傷的選手，其中一位傷勢逐漸恢復，另一位則因韌帶受傷嚴重，需休養一段時間，今天沒有下場比賽。

賴景胡表示，有家長後援會的支持及準備愛心餐車，讓選手每場比賽更有信心，感謝議員林于玲、嘉義縣教育處體健科長黃宏鼎、嘉義縣體育會理事長羅信富、朴子市長吳品叡、諸羅山休閒體育協會總幹事吳韋呈、大崎國小校長洪坤山、家長會長蕭印偉到場為選手加油打氣。

嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供
嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供
嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供
嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績。圖／大崎國小提供

嘉義 朴子 體育

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