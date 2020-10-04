影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

數大便是美！「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場，眼前大片雪白甜根子草齊綻放，彷彿鋪蓋上一層白色地毯，吸引大批遊客來欣賞，體驗另類秋意浪漫美感。

這項活動去年爆紅，今年第二度登場，仍安排在大內橋下曾文溪畔石子瀨防汛道路，結合社區營造成果展、DIY體驗、闖關遊戲、小農及文創攤位等，邀請各地遊客來大內欣賞大片甜根子草美景，還安排有浪漫音樂會、逛市集、吃美食。

大內區公所今也推出大內文史巡禮輕旅行活動，限額40名，上午由導覽人員帶領遊客穿街走巷文史巡禮，探訪在地古厝、神社等，參觀轄內特色景點，如南瀛天文館、月世界白堊地形及龍貓公車站彩繪村，下午回到曾文溪畔參加市集音樂會，欣賞花海、逛市集。

下午秋老虎發威，頂著30多度高溫，包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、台南市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍、穎艾達利、民政局長顏振標、西拉雅風管處長許主龍、大內區長李義隆、關廟區長李賢村、官田區長顏能通等人出席，人氣強強滾。