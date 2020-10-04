快訊

單純務實農家竟釀家庭悲劇 曾任警察兒子遭父重擊致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南大內甜根子雪花祭音樂會下午登場，曾文溪大內橋沿岸大片甜根子草綻放美景。記者謝進盛／攝影
台南大內甜根子雪花祭音樂會下午登場，曾文溪大內橋沿岸大片甜根子草綻放美景。記者謝進盛／攝影

數大便是美！「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場，眼前大片雪白甜根子草齊綻放，彷彿鋪蓋上一層白色地毯，吸引大批遊客來欣賞，體驗另類秋意浪漫美感。

這項活動去年爆紅，今年第二度登場，仍安排在大內橋下曾文溪畔石子瀨防汛道路，結合社區營造成果展、DIY體驗、闖關遊戲、小農及文創攤位等，邀請各地遊客來大內欣賞大片甜根子草美景，還安排有浪漫音樂會、逛市集、吃美食。

大內區公所今也推出大內文史巡禮輕旅行活動，限額40名，上午由導覽人員帶領遊客穿街走巷文史巡禮，探訪在地古厝、神社等，參觀轄內特色景點，如南瀛天文館、月世界白堊地形及龍貓公車站彩繪村，下午回到曾文溪畔參加市集音樂會，欣賞花海、逛市集。

下午秋老虎發威，頂著30多度高溫，包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、台南市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍、穎艾達利、民政局長顏振標、西拉雅風管處長許主龍、大內區長李義隆、關廟區長李賢村、官田區長顏能通等人出席，人氣強強滾。

特別的是，大內區公所結合今年社造成果，由五星級台南晶英飯店鄭安宏主廚指導，推出在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，內有酪梨、木瓜、鳳梨、莿仔、葛鬱金等在地食材入菜料理共10道，於曾文溪畔堤防享用浪漫五星級美食饗宴，以優惠價300元，一次滿足遊客視覺、聽覺及味蕾，度過難忘的中秋假期。

台南市長黃偉哲等人出席，促銷大內著名的酪梨飲品。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲等人出席，促銷大內著名的酪梨飲品。記者謝進盛／攝影
台南晶英飯店推出在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
台南晶英飯店推出在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場。記者謝進盛／攝影
「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場。記者謝進盛／攝影
台南大內甜根子草音樂祭下午登場，在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
台南大內甜根子草音樂祭下午登場，在地風味餐創意料理-「食光寶盒」，令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影

音樂會

延伸閱讀

梧棲音樂會 第二場雲淡風輕歌謠表演吸引人潮

陳昇與周蕙音樂會聯手嗨唱北海岸 夜訪女王頭野柳石光

蔡英文台南追思李登輝 台灣人要團結讓自由民主永續

野柳女王音樂會號碼牌秒殺 園方開放候補允檢討

相關新聞

民雄棒球小將嘉義主場開打 順利拿下2勝

嘉義縣民雄鄉大崎國小今天受邀參與於朴子市東石國中舉辦的2020和美少棒聯盟秋季聯賽，順利拿下2勝佳績，預計本月24日再前...

台南觀光熱點中的刑務所古蹟 終爭取到經費整修

從指定古蹟至今已十多年的「原台南刑務所木造建築群」，經過多年的努力，終於爭取到經費整修，文化部文化資產局已同意列為明年前...

影／最浪漫的「秋雪」台南大內甜根子雪花祭音樂會登場

數大便是美！「2020大內雪花祭-戀戀甜根子市集音樂會」，今下午在曾文溪大內河堤登場，眼前大片雪白甜根子草齊綻放，彷彿鋪...

嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

嘉義縣大林萬國戲院昨晚舉行國片「刻在你心底的名字」放映暨導演、演員見面會，150人名額不到3分鐘就被搶光，吸引民眾遠從基...

推廣全民槌球運動 嘉縣府辦全國槌球賽

嘉義縣吳鳳科技大學運動場今天上午舉行「縣長盃暨全國槌球邀請賽」聚集來自全國106支隊伍、600多位選手，縣長翁章梁表示，...

指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

台灣基進黨嘉義黨部在臉書發文指，嘉義市河濱運動公園生態池內荷花，大面積集體枯萎，有礙市容觀瞻；發文一出引網友熱議，連「宅...

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

台灣基進黨嘉義黨部在臉書發文指，嘉義市河濱運動公園生態池內荷花，大面積集體枯萎，有礙市容觀瞻；發文一出引網友熱議，「宅神...

唯一全鄉免費裝住警器 鄉長：只要用上一次就夠本了

鑑於家戶火警傷亡頻傳，雲林縣積極推動安裝住宅火災警報器，目前已多個鄉鎮獲補助為弱勢或獨居老人住家安裝，四湖鄉公所則自籌經...

影／嘉市光織影舞展湧23萬人次 詩人作詩記錄歷史時刻

全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，目前正在北香湖公園登場，開展3天吸引約23萬的參觀人次，光昨晚參觀人次就達8萬500...

女操偶師挑大梁 三昧堂推出布袋戲微電影

嘉義縣在地布袋戲偶團三昧堂創意木偶團日前將最具武俠風格的布袋戲音樂劇「柔琴似水」改編成微電影，全程在嘉義縣表演藝術中心拍...

提太平雲梯構想被認瘋子 嚴清雅打造奇蹟

65歲退休教官嚴清雅，11年前返回故鄉嘉義縣梅山鄉太平村當選村長及社區理事長，號召村民組合作社，3年前承租阿里山國家風景...

嘉義太平雲梯慶3周年 鼓樂撼人心 連假湧入逾萬遊客

海拔1千公尺高的嘉義縣梅山鄉太平村「太平雲梯」，是全台最長景觀吊橋，村長嚴清雅號召村民組織合作社，3年前承租阿里山國家風...

熱門新聞

影／山中聖靈百步蛇路過村落 霧鹿村民持棍趕狗護蛇

琉璃蟻數量爆增 專家指是因為這個「光」

基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

琉璃蟻大爆發 高雄今年已從六龜擴散到甲仙、杉林等地

周休玩樂趣／清水米糕、眷村菜聞名

白晝之夜納南瓶當展區稱保存完整 文資人士批「可笑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。