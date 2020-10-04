嘉縣萬國戲院放「刻在你心底的名字」 帶動附近商家買氣

嘉義縣大林萬國戲院昨晚舉行國片「刻在你心底的名字」放映暨導演、演員見面會，150人名額不到3分鐘就被搶光，吸引民眾遠從基隆、台中到「嘉」看電影，也帶動大林火車站附近商家買氣，大林火車站前臭豆腐發文表示，油鍋都滿鍋還是消耗不了絡繹不絕人潮，感謝萬國戲院。

萬國戲院負責人江明赫表示，「刻在你心底的名字」監製瞿永寧與他1年前就認識，因電影中有幾幕描述老戲院故事，他努力爭取到萬國戲院放映機會，參與民眾須上網報名，並至大林任一家店消費再上網打卡，導演柳廣輝、瞿永寧、演員陳昊森、曾敬驊、邵奕玫、陳怡叡全員到齊，現場非常熱鬧。

嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、縣議員林緗亭、嘉義縣文化觀光局長許有仁等人受邀出席，陳尚雍表示，他參加過這麼多場電影見面會，首次這麼有臨場感，當天現場氣氛很好，演員們拿到麥克風需提到與嘉義有關的事物很有趣，瞿導也很幽默。

陳尚雍說，在民眾表示想拿到瞿導發的海報時，瞿導心情很好說想在大林住一晚，較可惜的是在電影播剩5分鐘時，疑似機器負荷不了直接停格，即使倒放還是沒有辦法救回，但整體來說不減在老戲院看電影的氣氛，整場熱絡，與其它電影院氛圍不同，期望有機會在萬國戲院看到更多優質國片的播映。