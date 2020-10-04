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推廣全民槌球運動 嘉縣府辦全國槌球賽
嘉義縣吳鳳科技大學運動場今天上午舉行「縣長盃暨全國槌球邀請賽」聚集來自全國106支隊伍、600多位選手，縣長翁章梁表示，槌球運動老少咸宜，從小學生到90歲的長輩都能打，是一項很適合身障朋友和銀髮族的運動，鼓勵鄉親響應，希望將這項運動風氣推展到每一個鄉鎮、村里。
翁章梁上午主持開球，一桿進門，發出「鏗鏘」聲，象徵成功抵嘉，翁章梁表示，縣府將2020年訂為運動營養年，要大家養成規律的運動習慣，槌球可增強老年人心肌供氧能力、調節血液循環及改善心腦功能，還可在運動過程中考驗智力、腦力，讓身體保持功能不退化及加強記憶力。
嘉義縣府表示，這是嘉義縣首次舉辦全國槌球邀請賽，參賽的隊伍除了在地嘉義縣24支球隊，還有來自台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市等共14個縣市，從台灣頭到台灣尾，從西部到東海岸，彼此交流學習，以球會友。
嘉義縣槌球協會理事長楊嘉恩表示，感謝翁縣長推展槌球運動，除了鼓勵鄉親響應，還經常下場與年長者尬球技，各鄉鎮市或社區有適合設立球場場地，縣府都積極協助廣設球場，打造社區健康、優質的休閒運動環境，讓長輩能就近運動，目前嘉縣18鄉鎮市已成立30支球隊，還有5支球隊籌組中。
縣府表示，槌球運動發源於法國，能讓參與者得到全身鍜練，對體質強弱要求不高，不發猛力，嘉義縣老人人口比例高居本島第一，槌球可以放鬆心情，結交朋友，是年長者運動的最佳選擇。
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