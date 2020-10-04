指嘉市荷花池枯萎有礙市容觀瞻挨批 基進黨發聲明致歉

台灣基進黨嘉義黨部在臉書發文指，嘉義市河濱運動公園生態池內荷花，大面積集體枯萎，有礙市容觀瞻；發文一出引網友熱議，連「宅神」朱學恒今在臉書譏諷「插假花就不會枯萎」。嘉義黨部今天發聲明指出，荷花在本季呈現枯黃樣態屬自然現象，本黨部未善盡監督品質，貿然發文抨擊，實屬不妥，不過發文初心乃是希望市府能善盡維護公園之事宜，在此致歉。

黨部聲明指出，基於監督市政、持續深耕嘉義的初心，也將持續的向各界請益，並精進監督品質，未來也有勞各界不吝賜教。

嘉義市教育處長林立生表示，關於荷花池於10月枯萎屬於植物自然生態，管理單位嘉義市立體育場表示，每年與清潔公司訂定開口契約，針對河濱公園園區清潔，生態池進行維護管理，浮萍定時清潔等。