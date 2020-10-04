基進黨指嘉義荷花大量枯萎 朱學恒譏：以後都插假花

台灣基進黨嘉義黨部在臉書發文指，嘉義市河濱運動公園生態池內荷花，大面積集體枯萎，有礙市容觀瞻；發文一出引網友熱議，「宅神」朱學恒今在臉書譏諷，深耕嘉義卻不知秋天到了，荷花花期到了，「以後都插假花永遠不會枯也不會好噁心了」。

嘉義市府回應，公園內荷花秋天凋謝，為生物生長的循環，枯花也為明年春天生長的養分，不能清理，不過這次引起熱議，也是很好的生命教育。

基進黨昨日發文指，近日，有民眾反映，河濱運動公園生態池內的荷花，大面積的集體枯萎，有礙市容的觀瞻，經過的民眾紛紛表示看起來十分噁心。

發文指，嘉義市政府沒有盡到維護公園的責任，黃市長上任後嘉義市一直在蓋新公園，蓋公園確實可以綠化環境、提供民眾休閒的場所，但是一直蓋新的公園卻不去維護舊有的公園，這樣根本就是本末倒置，這樣重「量」不重「質」的公園，一定不是嘉義市民所樂見的。

「我趕快趁他們砍文之前截圖」，朱學恒今在臉書指出，因為愛台灣所以不准荷花枯，深耕嘉義卻不知道秋天到了，荷花花期到了，以後都插假花永遠不會枯也不會好噁心了，好不好呀？