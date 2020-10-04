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唯一全鄉免費裝住警器 鄉長：只要用上一次就夠本了
鑑於家戶火警傷亡頻傳，雲林縣積極推動安裝住宅火災警報器，目前已多個鄉鎮獲補助為弱勢或獨居老人住家安裝，四湖鄉公所則自籌經費率先推動全鄉建置住警器，並趕在中秋節前後的火警高峰期，到各家戶安裝，讓居家安全多一分保障，鄉民感到揪窩心。
「用上一次就夠本了！」四湖鄉長蘇國瓏不僅還清財政負債，還有餘力為全鄉所有家戶安裝住警器，連前來參加捐贈儀式的雲林縣長張麗善都感到好奇，蘇國瓏則說，生命財產安最重要，一個小小住警器，只要發揮功能救回人命，一次就夠本了啦！
蘇國瓏說，火災的可怕，足以讓一個家庭家破人亡，花個3、400元買個安全防護，怎麼說都是最廉價的保障「太划算了！」所以即便在公所當前財政依舊困頓之下，他仍堅持為全鄉「買安全」，感謝鄉代主席蔡裕筆及代表會支持住警器預算。
四湖鄉早先已由上級補助完成弱勢及獨居老人住家的安裝，這次自籌經費購買3610個住警器，昌利食品公司總經理鄭傳章也響應贊助1500個，將委請四湖消防分隊到各家戶協助安裝。也順便宣導防火觀念，一同建構安全住宅環境，尤其中秋前前後天乾物燥，常有施放煙火，是火警高峰期，蘇國瓏期待趕在中秋前後全面完成安裝。
張麗善和副議長蘇俊豪表示，四湖鄉的老年人口比例偏高，更需要多一分防護，感謝蘇鄉長的用心，未來如能一鄉一鎮接著安裝，普及全縣，相信可建構更安全的居家。
消防局長林文山指出，住警器遇濃煙會發出強大警報聲響，可降低火災傷亡，甚至獲得更快速的搶救，住警器安裝簡便、電池續航力高，強化防火安全功能佳。
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