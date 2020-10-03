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季節限定稻草捲心酥 復古田園賣萌超吸睛
「2020雲林巾彩耕地藝術節」前晚開幕，瞬間成為網友熱搜的名詞。除有超吸睛的全國最大竹編毛巾地景藝術，一旁還有復古田園稻草捲，搭配可愛的大型娃娃擺飾「賣萌」，不少大小朋友流連忘返拍下「網美照」，掀起另一波注目焦點。
遠看頗像零食「捲心酥」的稻草捲，在中南部稻田很常見，尤其秋冬收割後，農民會將乾稻草捲成一捆捆巨輪暫置田野，堪稱是「季節限定」的田園美景，近幾年在網路上爆紅，不少人喜歡取景拍照，回味農村時分。
「就是專程來跟捲心酥拍照！」台北來的遊客，趁連假攜家帶眷「朝聖」，開心地說「都市看不到這景象，已經拍了快一百張照片！」；台南的遊客也趁收假前趕緊繞過來拍照打卡，「怕下次來時就沒得拍了！」
雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉表示，巾彩耕地藝術節將持續在雲林虎尾埒內社區親水公園舉辦至10月11日，每天都有四場精采演出，熱力不斷線，還有毛巾市集、小農市集、虎尾魅力商圈等優選店家，歡迎民眾至高鐵雲林站搭乘免費接駁專車前往暢遊，看藝術、賞表演、逛市集。
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