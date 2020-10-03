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影／吃早餐嚇壞了！他穿越馬路害機車擦撞後衝入攤販

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
車禍發生後，嘉義市消防局救護人員到場急救。記者卜敏正／翻攝
車禍發生後，嘉義市消防局救護人員到場急救。記者卜敏正／翻攝

20歲林姓機車騎士今天上午騎車，行經嘉義市文化路延平街口，撞到穿越馬路的陳姓男子後，機車失控碰撞路旁早餐店外用餐吳姓男子，林、吳及陳姓等3名男子都受輕傷，送醫無大礙，但警方到場後認定林姓騎士、穿越馬路的陳男、路旁攤販都違規，調查釐清後可能都要受罰。

嘉義市消防局表示，今天9時許到場時，年約40歲陳男右腳裸擦傷及背部疼痛，年約45歲吳男胸部遭機車把手撞擊疼痛，20歲陳姓機車騎士，右食指及左腳裸擦傷；3名傷者意識皆清楚無頸椎受傷疑慮，立即給予清洗傷口、包紮止血，隨後救護人員將2名傷者送往醫院後續治療，但機車騎士拒絕送醫。

嘉義市警方到場處置後表示，林姓駕駛違反道路交通規則94條，駕駛人應注意車前狀況而未注意；陳姓男子穿越馬路未走人行穿越道，應處300元罰鍰；另攤販在道路上營業、妨害交通，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

車禍發生後，嘉義市消防局救護人員到場急救。記者卜敏正／翻攝
車禍發生後，嘉義市消防局救護人員到場急救。記者卜敏正／翻攝

機車騎士 嘉義

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