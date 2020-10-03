秋節連假明結束北返車潮湧現 嘉義交流道北上匝道塞爆

秋節4天連假，明天最後一天，天氣晴朗，大批民眾今天出遊，嘉義縣市各風景區景點湧現人潮車潮，縣市警方執行交通疏道，交通順暢，下午5點多，嘉義交流道北上匝道出現北返車潮，車陣塞得嚴重，嘉義縣文化基金會執行長陳力七開車困在車陣，他說，「塞車比烏龜還慢」。

陳力七說，他開車只是上中山高到嘉義縣大林鎮，下午5點多開車，發現嘉義交流道北上匝道，塞車太恐怖了，車陣綿延數公里，塞到懷疑人生，根本比烏龜還慢。

他突然轉個念，先南下上交流道，到水上下交流道，再北上上交流道，然後開始康莊大道，當個聰明的用路人，一路向北。「塞！塞！塞！順！順！順！」

警方說，秋節連假未實施高乘載人數管制，國道中山高及國三嘉義路段交通順暢，北返車潮提前湧現，國道警察為控制車流順暢，入口匝道燈號管制時間延長，造成車流回堵，會向國道警察反映，視交流道匝道車流狀況，縮短燈號管制時間，疏導車流。