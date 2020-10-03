南瀛民俗藝術節 「藝陣大匯演」今晚南瀛綠都心登場

今天下午在新營文化中心登場的「藝陣市集」，到晚間在南瀛綠都心「藝陣大匯演」，匯聚7個傳統藝陣團及5個表演藝術團隊近200位專業演員登台，演出場面浩大，讓新營熱鬧滾滾，民眾難得近距離體驗藝陣之美，讚嘆連連。

臺南市政府文化局結合傳統與創新，積極推廣在地藝陣復振，國立傳統藝術中心主任陳濟民也出席今年活動，對於藝陣市集的藝陣體驗與藝陣匯演相當讚賞，認為活動的舉辦方式，相當有助於拉近民眾與傳統藝術的距離。

今晚「傳藝鬥陣看文化」的演出由台南應用科大術學院院長顧哲誠擔任藝術總監，邀請國內頂尖的傳統藝陣團與表演藝術團隊輪番上陣。登場藝陣團包括八方傳統藝陣創新藝團、大甲鎮瀾宮哨角隊及轎前吹、台南雄威舘龍獅團、正和軒民俗古樂團、全台白龍庵如意增壽堂、溪南寮金獅學會、雷昇傳藝劇團；

傑出團隊則有雞屎藤舞蹈劇場、谷方當代箏界、人舞劇場；還有台南應用科大舞蹈系等，9支作品劇碼從各自演出乃至到大匯演的串接，完整呈現歷屆民藝節跨團隊大匯演規格，全程無休息、完全無冷場，現場陣頭的吆喝聲與觀眾的讚嘆聲此起彼落、好不熱鬧！

顧哲誠表示，本次演出安排布袋戲說書人無縫接軌貫穿全場，如同一整集真人版布袋戲講古一氣呵成，加上「聽覺三樂」北管樂、龍獅鼓樂、箏樂以及「視覺三大」大旗、大神偶、大娘傘，最後還有「家將三部曲」，最終壓軸大匯演則將演出團隊分為文陣、武陣，讓傳統藝陣與當代表演藝術對話，將全場氣氛帶至最高潮。

下午在新營文化中心前廣場舉辦的「藝陣市集」，吸引親子闖關，體驗「藝陣歌曲」、「拍面宋江陣」、「陣頭桌遊」、「白鶴金獅小手作」、「沙畫金獅陣」、「宋江陣兵器」、「牛犁歌裝扮」、「舞龍舞獅」、「官將首裝扮」、「鼓花陣」、「醒獅」、「傳統歌謠接歌挑戰」、「跟我打大鼓」、「一代宗師就是你」等傳統藝陣相關主題。