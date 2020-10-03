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台南曾文水庫蓄水剩3成6 南水局面臨「最艱困」的調度

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫目前蓄水量只有3成6。記者吳淑玲／攝影
曾文水庫目前蓄水量只有3成6。記者吳淑玲／攝影

台灣目前已進入豐水期末，台南曾文水庫受到降雨減少及沒有颱風登陸的影響，經濟部水利署資料顯示，曾文水庫蓄水量剩約1.8億立方公尺，蓄水率約36.59%，與烏山頭水庫合計約2.4億，較去年同期蓄水量5億噸少約3億噸，未來若無充足降雨挹補，明年水情恐怕很嚴峻；南水局不諱言今年情況特別，幾乎「全年無休」天天都在面臨調度問題，努力用盡一切方法將水留在曾文水庫。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，目前南部水情還算穩定，南化水庫、仁義潭及高雄的澄清湖和阿公店，幾乎都是滿庫狀態，只有曾文水庫剩不到4成，有人認為比起104年台南大缺水還嚴峻，但這些年經過水利設施的開發，像是伏流水及目來水減漏等措施，及啟動區域調度支援，像南水北送（高雄自來水支援台南）等，不能用水庫蓄水量做比較。

但鄒漢貴坦言今年確實很特殊，往年是1、2、3、4月抗旱，進入汛期後一場颱風豪大雨，曾文水庫就滿了，可能還要調節性放水或洩洪，但去年到今年幾乎天天都是在面對調度問題。目前南部水情還算穩定，二期作剩8至9千萬立方公尺就可灌完，11月前民生工業等用水都無虞，至於明年一期作能否順利供灌，要等到11月底視水情而定。

經濟部水利署及南區水資源局已從7月13日起成立抗旱應變小組，持續召開供水情勢滾動檢討會議因應，管控各區水情，從水庫蓄水量、區域調度、灌溉管理等面向，謹慎管控各標的用水，也透過工業區節水，減少非生產必要用水，並組成産業節水專業輔導團隊，積極提升北中南用水大戶的用水效率。

台南市府也表示，台灣開始進入秋天季節，降雨機會更加減少，9-11月全台降雨機率不超過50%，呼籲市民持續撙節用水，用水時少量且分段。像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等，日常生活中養成隨手節水的好習慣。

南化水庫 抗旱

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