最甜洋香瓜在雲林崙背 張麗善：吃完得配白開水中和！

「這瓜可甜了！」雲林縣崙背洋香瓜產期多集中在春季，今年受新冠肺炎疫情影響，洋香瓜節從4月份延至今、明兩天舉辦。雖然主產季已過，一般品種的洋香瓜數量不多，不過聰明的農民特別在初秋種下「月亮瓜」，不僅外型圓滾滾神似月亮，也恰巧符合秋節送禮，縣長張麗善試吃一口直呼「吃完得配白開水中和！」汁多甜美造成搶購，瓜農廖君山說「明天要買可就得碰運氣了」。

崙背鄉長李泓儀說，崙背洋香瓜種植面積約55公頃，今年雨水少，天候適宜，洋香瓜甜度超足，幾乎在16度以上，不過因主產季已過，一般品種洋香瓜數量較少，目前當季品種為「月亮瓜」，外型渾圓飽滿宛如滿月，產期在秋季，剛好適合秋節送禮，象徵月圓人團圓。

特地從台北到崙背買瓜的遊客說，在北部較少見到月亮瓜，試吃後驚覺甜度、水分超高，準備挑2顆帶回家品嘗；縣長張麗善、副縣長謝淑亞也親臨會場品瓜，和瓜農相談甚歡，嘗到甜度16度以上的月亮瓜，不禁直呼「吃瓜要配開水」且僅雲林才有這般難得景象。