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連假倒數第二天雲林活動多、帶動觀光 遊客未減

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣各重要觀光景點及風景區今天約有15萬人次入境觀光，人潮、車流比平常多一些，不過縣內交通不受影響，目前周邊道路車流順暢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣各重要觀光景點及風景區今天約有15萬人次入境觀光，人潮、車流比平常多一些，不過縣內交通不受影響，目前周邊道路車流順暢。記者陳苡葳／攝影

中秋連假第三天，雲林縣熱門景點今天約有15萬人次入境觀光，前兩天縣內主題活動巾彩耕地藝術節、雲林國際偶戲節陸續開幕，主場地虎尾鎮累積湧入近10萬人次，這幾天也約有3成左右民眾留宿雲林過連假。縣警局表示，這幾天連假的觀光人數變多，但仍不影響縣內交通，目前為止無壅塞情形。

雲林縣文化觀光處統計，縣內熱門景點包括北港朝天宮古坑綠色隧道、劍湖山世界、草嶺石壁等觀光勝地，連假三天累積有44萬人次湧入，今天單日約有15萬人，相較昨天的16萬人少一些，主因是有不少遊客選擇今天先行返家，避免最後一天遇上更壅塞的車潮。

雲林巾彩耕地藝術節、國際偶戲節前兩天連日在虎尾鎮開幕，累計吸引超過10萬人進入朝聖，雖然人潮、車流變多，不過縣內交通仍保持順暢，未有壅塞情形；雲林縣警局交通隊表示，目前轄內各重要觀光景點及風景區古坑綠色隧道整體停車約8成滿、劍湖山遊樂園停車約3成滿，周邊道路車流順暢。

主要車站斗六、斗南火車站、高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路順暢；台78線快速道路，台61線及台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路順暢；另外台78線雲林系統交流道在下午時段會因國道匝道儀控，導致些許迴堵至主線車道，提醒用路人行駛時應與前車保持安全距離。

交通隊提醒民眾，今天0時起高公局開始封閉國1虎尾交流道北上匝道至明天24時，替代道路有台1線、縣道145、154、145乙、替代交流道（西螺交流道）目前車流皆順暢。

雲林縣各重要觀光景點及風景區連假以來，平均單日約有14萬人入境觀光，今天下午開始已出現收假車潮，不過目前縣內道路車流未出現壅塞。記者陳苡葳／攝影
雲林縣各重要觀光景點及風景區連假以來，平均單日約有14萬人入境觀光，今天下午開始已出現收假車潮，不過目前縣內道路車流未出現壅塞。記者陳苡葳／攝影

連假 北港朝天宮 古坑

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