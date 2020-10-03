快訊

石獅有眼無珠、三旗桿拜主席 國民黨黨部風水再遭質疑

陸籍男子僅靠保麗龍中秋節飄到金門 聲稱「就是想來台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平雲梯3周年慶十鼓擊樂團演出 翁章梁：太平傳奇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影

海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3年前承租阿里山國家風景區管理處雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口只有2百多人小山村成為「幸福山城」，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出「鼓樂太平樂悠遊」。

縣長翁章梁、阿里山森鐵暨文資處長黃妙修、阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽等來賓，參加太平社區舉辦的自助餐會，嚴清雅致贈文創商品雲梯積木給翁章梁，陳榮欽，翁章梁帶來賓倒熱水在熱感溫紀念馬克杯，呈現雲梯山水線條圖樣。

翁章梁說，嚴村長帶領村民寫太平傳奇，太平有自然及設施景觀，水保局、阿管處、林管處等相關部會投入資源，嚴村長不斷觀光行銷，當初提雲梯構想，被認為夢想，如今美夢成真；陳榮欽、黃妙修都讚揚嚴清雅將太平經營得有聲有色，打破外界天梯遊客下滑的觀感。

嚴清雅說，到今年底可望達到150萬遊客，登梯突破60萬人，合作社1年創造4百萬元盈餘回饋社區，未來在水保局、水資局經費投注下，將雲梯藝術造景，景觀大道營造花藝變成「普羅旺斯」，老街設汙水下水道，還有高山濕地生態景觀。

周年慶在雲梯周邊辦活動，以「鼓樂太平樂悠遊」為主題，串聯竹樂團、國樂團、擊鼓樂、薩克斯風樂團、攝影展、文化體驗，產業活動，明天最後一天，「十鼓擊樂團」上下午各演出1場，鼓聲撼動山城，襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術氣勢磅礡，大地戶外茶席，由侍茶師帶領品茗，咖啡品嘗、絹印及燒烙體驗等休閒活動，雲梯及老街滿滿人潮，山上氣候涼爽，遊客觀賞登梯，聆賞十鼓擊樂團，直呼「不虛此行！」

嘉義縣長翁章梁帶來賓倒熱水在熱感溫紀念馬克杯，呈現雲梯山水線條圖樣。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁帶來賓倒熱水在熱感溫紀念馬克杯，呈現雲梯山水線條圖樣。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
太平村長嚴清雅(右二)致贈文創商品雲梯積木給縣長 翁章梁（左）。記者魯永明／攝影
太平村長嚴清雅(右二)致贈文創商品雲梯積木給縣長 翁章梁（左）。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出。記者魯永明／攝影

樂團 翁章梁 阿里山

延伸閱讀

「消失的情人節」金馬獎大熱門 嘉義縣押對寶行銷觀光

嘉義烤肉食材帶殼蚵仔 與蚵仔共生豆蟹、蚵鏡讓人驚喜

穩定蕉價嘉義縣加強行銷格外品去化 翁章梁帶頭吃香蕉

翁章梁宣傳「台灣女孩日」撩落去 穿蓬裙甩裙襬扭動

相關新聞

連假倒數第二天雲林活動多、帶動觀光 遊客未減

中秋連假第三天，雲林縣熱門景點今天約有15萬人次入境觀光，前兩天縣內主題活動巾彩耕地藝術節、雲林國際偶戲節陸續開幕，主場...

媽祖嘉義市區遶境與觀光人潮分流 警交通疏導成效佳

嘉邑朝闕昭應殿媽祖，今天上午從大天宮出發，媽祖鑾轎遶境祈福，吸引許多信徒朝拜，也造成部分交通壅擠，所幸中秋連假嘉義市各景...

太平雲梯3周年慶十鼓擊樂團演出 翁章梁：太平傳奇

海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3年...

廟齡54年成為歷史建築？因大師創作雲集成無價文化資產

創建於清代時期的嘉邑慈濟宮，5年前將「慈濟宮駕前如意振裕堂八家將」，登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，日前提出廟宇建築申...

黃敏惠拜媽祖：川普新冠確診 媽祖遶境祈福意義重大

嘉義市長黃敏惠今天上午到嘉義市大天宮，參加嘉邑朝闕昭應殿媽祖，平安遶境祈福活動，與嘉邑朝闕昭應殿主委蔡文祥、大天宮董事長...

台南中秋連假交通順暢 古蹟園區、風景區增6成人潮

今天是中秋連假第3天，根據台南市政府統計，昨天第2天的人潮較首日增加6成以上，今天各古蹟園區、風景區一樣湧入不少人潮，交...

台南市美術館突破200萬參觀人次 館方獻大禮

今年中秋連假為期4天，台南市美術館從連假第一天就開始湧現參觀人潮，今天上午10時開館沒多久就突破開幕以來的200萬參觀人...

故宮南院馬拉松開跑 逾3千人迎晨曦還有「蒙古月」活動

2020故宮南院馬拉松清晨6點，在南院北側慶典花園登場，在故宮副院長黃永泰與法務部次長蔡碧仲鳴槍後開跑，超過3千人共迎晨...

「化做千風」獻李登輝 蔡英文今晚出席黃家古厝音樂會

黃家古厝音樂會今年邁入第23年，蔡英文總統、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦今晚皆受邀出席音樂會，台南市文化局表示，主辦人...

中秋和國慶焰火台南觀光夯 黃偉哲：做好市容和治安

台南市長黃偉哲今天出席官田菱角節表示，這幾天台南觀光就像菱角粽和菱角麵夯又熱，可以想像中秋和國慶連假盛況可期，可是台南拚...

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

南山人壽斥資15億元取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，興建地上12層樓、地下2層的多功能商業大樓，將會...

蔡英文命名小鹿「Ｑ弟」梅花鹿園不合法！將輔導合法

總統蔡英文為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」...

熱門新聞

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

秋節烤肉趴 竟見4隻山豬聞香靠近來覓食

彰化縣139線降速至40K惹毛機車族 怒批：不如改徒步區

雲林國際偶戲節今晚開幕 逾5萬人湧入虎尾鎮

太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。