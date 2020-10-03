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太平雲梯3周年慶十鼓擊樂團演出 翁章梁：太平傳奇
海拔1千公尺嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯，是全台最長景觀吊橋，11年前退休教官嚴清雅返鄉當選村長，號召村民組織合作社，3年前承租阿里山國家風景區管理處雲梯，創造盈餘回饋社區，讓人口只有2百多人小山村成為「幸福山城」，秋節連假吸引逾萬遊客上山，上午3周年慶，十鼓擊樂團演出「鼓樂太平樂悠遊」。
縣長翁章梁、阿里山森鐵暨文資處長黃妙修、阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽等來賓，參加太平社區舉辦的自助餐會，嚴清雅致贈文創商品雲梯積木給翁章梁，陳榮欽，翁章梁帶來賓倒熱水在熱感溫紀念馬克杯，呈現雲梯山水線條圖樣。
翁章梁說，嚴村長帶領村民寫太平傳奇，太平有自然及設施景觀，水保局、阿管處、林管處等相關部會投入資源，嚴村長不斷觀光行銷，當初提雲梯構想，被認為夢想，如今美夢成真；陳榮欽、黃妙修都讚揚嚴清雅將太平經營得有聲有色，打破外界天梯遊客下滑的觀感。
嚴清雅說，到今年底可望達到150萬遊客，登梯突破60萬人，合作社1年創造4百萬元盈餘回饋社區，未來在水保局、水資局經費投注下，將雲梯藝術造景，景觀大道營造花藝變成「普羅旺斯」，老街設汙水下水道，還有高山濕地生態景觀。
周年慶在雲梯周邊辦活動，以「鼓樂太平樂悠遊」為主題，串聯竹樂團、國樂團、擊鼓樂、薩克斯風樂團、攝影展、文化體驗，產業活動，明天最後一天，「十鼓擊樂團」上下午各演出1場，鼓聲撼動山城，襯映雲梯美景，讓遊客感受自然與藝術氣勢磅礡，大地戶外茶席，由侍茶師帶領品茗，咖啡品嘗、絹印及燒烙體驗等休閒活動，雲梯及老街滿滿人潮，山上氣候涼爽，遊客觀賞登梯，聆賞十鼓擊樂團，直呼「不虛此行！」
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