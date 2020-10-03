廟齡54年成為歷史建築？因大師創作雲集成無價文化資產

創建於清代時期的嘉邑慈濟宮，5年前將「慈濟宮駕前如意振裕堂八家將」，登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，日前提出廟宇建築申請，經嘉義市文資審議會審議，通過登錄為歷史建築，是嘉義市第一個以宮廟為名兼具有形與無形文化資產案例。

嘉市文化局表示，慈濟宮是古諸羅縣城外七境的境主廟，俗稱「外教場埔七境王爺宮」，廟內主祀五府千歲，興建於道光二十三年（1843年），現貌為民國五十四年動土重建，傳統閩南樣式的寺廟建築外觀造型，整體樣式包含木作與鋼筋水泥混合構造。

文化局文化資產科科長林朝基說明，建築要申請為歷史建物，並非只看建物年代、歷史，主要考量該建物是否有獨特性，是否有大師級作品參與，像慈濟宮裝飾風格極具特色，大木由陳專琳負責，同時也是整間廟的設計師，小木由黃水臨施作，交趾陶由陳專友承作。

「整間廟都是無價文化資產！」慈濟宮主委洪朝文也說，廟內彩繪豐富，陳壽彝負責繪製廟內正拜殿四堵大型堆塑，潘麗水繪製六扇門神，兩側真人比例八家將則是蔡有土所塑，都是傳統工藝知名大師。