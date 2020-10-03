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黃敏惠拜媽祖：川普新冠確診 媽祖遶境祈福意義重大
嘉義市長黃敏惠今天上午到嘉義市大天宮，參加嘉邑朝闕昭應殿媽祖，平安遶境祈福活動，與嘉邑朝闕昭應殿主委蔡文祥、大天宮董事長盧朝南等人共同參拜後，恭請順濟開基大媽及順濟媽祖上鑾轎，並點起馬炮起駕出發遶境。
嘉邑朝闕昭應殿媽祖昨駐駕大天宮，今天開始在嘉義市區平安遶境祈福，嘉邑城隍廟董事長賴永川、新港奉天宮董事長何達煌，以及東石港口宮主委張萬傳等人都到場參拜， 媽祖鑾轎遶境祈福沿途受市民熱烈歡迎，鞭炮聲不絕於耳。
黃敏惠表示，今年新冠肺炎疫情對台灣與全世界都造成很大的衝擊，連美國總統昨天都傳出確診消息，因此今天的繞境顯得意義重大。信仰能夠安定民心，大家用最虔誠的心請媽祖保佑，並集眾人之力抗疫情。
她說，台灣是對抗新冠肺炎疫情的表率，但 面對疫情絕不能輕忽，籲請大家要戴好口罩，拱手不握手，也要多洗手，做好個人健康與衛生管理，握手可以用手語上的「我挺你」、以及用手肘碰觸來取代，在此也祈求國泰民安、風調雨順。
嘉邑朝闕昭應殿蔡文祥主委表示，朝闕昭應殿建殿是因爲港口宮開基正大媽託夢給殿主鳳娘連續一個禮拜，於是殿主奉承開基正大媽降旨，於民國107年12月，在嘉義市西區四維南路建立朝闕昭應殿。今日舉行平安遶境，向順濟媽祖祈願，祈求疫情可以早日結束。
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