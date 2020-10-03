黃敏惠拜媽祖：川普新冠確診 媽祖遶境祈福意義重大

嘉義市長黃敏惠今天上午到嘉義市大天宮，參加嘉邑朝闕昭應殿媽祖，平安遶境祈福活動，與嘉邑朝闕昭應殿主委蔡文祥、大天宮董事長盧朝南等人共同參拜後，恭請順濟開基大媽及順濟媽祖上鑾轎，並點起馬炮起駕出發遶境。

嘉邑朝闕昭應殿媽祖昨駐駕大天宮，今天開始在嘉義市區平安遶境祈福，嘉邑城隍廟董事長賴永川、新港奉天宮董事長何達煌，以及東石港口宮主委張萬傳等人都到場參拜， 媽祖鑾轎遶境祈福沿途受市民熱烈歡迎，鞭炮聲不絕於耳。

黃敏惠表示，今年新冠肺炎疫情對台灣與全世界都造成很大的衝擊，連美國總統昨天都傳出確診消息，因此今天的繞境顯得意義重大。信仰能夠安定民心，大家用最虔誠的心請媽祖保佑，並集眾人之力抗疫情。

她說，台灣是對抗新冠肺炎疫情的表率，但 面對疫情絕不能輕忽，籲請大家要戴好口罩，拱手不握手，也要多洗手，做好個人健康與衛生管理，握手可以用手語上的「我挺你」、以及用手肘碰觸來取代，在此也祈求國泰民安、風調雨順。