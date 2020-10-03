台南中秋連假交通順暢 古蹟園區、風景區增6成人潮

今天是中秋連假第3天，根據台南市政府統計，昨天第2天的人潮較首日增加6成以上，今天各古蹟園區、風景區一樣湧入不少人潮，交通部分除了中西區西羅殿有慶典活動，周邊車流較多之外，其餘交流道及平面道路都屬順暢。

台南市文化局指出，昨天收票的古蹟區湧入超過2萬1000人，為平時假日的一倍，光是山上花園水道博物館就湧入5600人。

觀旅局表示，因天氣晴朗，遊客喜歡前往山區陰涼避暑點或室內景點出遊，例如昨天山上花園水道博物館、烏山頭水庫就比連假第一天多了6成以上，室內景點如台南市美術館、左鎮化石園區及奇美博物館也有7成以上的漲幅，整體而言，台南昨天的觀光遊客較首日增加6成以上。

交通局指出，今天新營、新市、永康、仁德、大灣交流道平面車流順暢，台南高鐵站周邊道路交通也順暢，景區周邊的車流也很順，中西區西羅殿因有慶典活動，在康樂街（民權路口至民生路口）實施交通管制，海安路二段、民權路三段車流較多。

另外，因社區親子趣味、才藝表演暨政令宣導:，中西區友愛街（南門路至開山路）、友愛東街（開山路至青年路）、開山路3巷（友愛東街至民權路一段199巷）、民權路一段199巷（開山路3巷至民權路一段）交通管制，開山路往南車流較多。