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台南市美術館突破200萬參觀人次 館方獻大禮
今年中秋連假為期4天，台南市美術館從連假第一天就開始湧現參觀人潮，今天上午10時開館沒多久就突破開幕以來的200萬參觀人次，除了台南市長黃偉哲現身見證，館方更送上200張貴賓券、總價值2萬元的美術館文創商品給第200萬名入館的鄭姓遊客。
南美館昨天閉館統計有199萬9934人次，隨即在臉書粉絲頁公布將送第200萬名入館民眾大禮，一早門口便引來排隊人潮，館方發放號碼牌給入館民眾。
第200萬名幸運名得主是來自台北的鄭姓遊客，得知獲獎又驚又喜，開心地表示自己與丈夫、女兒是統一獅球迷，趁著連假昨天開夜車南下，預計參觀完美術館後就到棒球場去觀賞球賽並留宿台南。
黃偉哲特別帶來平時拿來致贈外賓的台華窯瓷盤送給鄭姓遊客，南美館長潘襎則送上200張貴賓券、總價值2萬元的美術館文創商品給她，而台南晶英酒店也加碼提供價值1萬6170元海東家庭客房，含自助式早餐兩客的平日住宿券。另外，第200萬名前後各一位觀眾也各獲得20張貴賓券及總價值2千元的禮物。
南美館指出，去年營運至今，去年整年度累積130萬人次，今年暑假期間參觀人潮更是大幅攀升，超越去年暑假入館人次。潘襎說，在開館第2年就迎來第2個百萬人次，是傲人成績，未來南美館迎接第1千萬人次時，旅日膠彩大師姚旭燈老師將特繪一幅作品相贈，令人振奮期待。
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