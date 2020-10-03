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黑橋牌推章魚燒、泡菜香腸 台式香腸也能嘗到日韓味

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
香腸龍頭業者黑橋牌今年首度推出有著異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式巨無霸泡菜熟香腸」。圖／黑橋牌提供
香腸龍頭業者黑橋牌今年首度推出有著異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式巨無霸泡菜熟香腸」。圖／黑橋牌提供

香腸龍頭業者黑橋牌今年首度推出有著異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式巨無霸泡菜熟香腸」，口味獨特，包著飽滿的內餡，讓消費者在品嘗台式經典香腸之餘，還能吃到日韓風味。

黑橋牌指出，「章魚燒香腸」巧妙結合台式香腸與章魚燒，將黑橋牌原味香腸，拌入以整支章魚切丁的肉塊，塊塊飽滿彈牙，多了濃濃海鮮甜味與Q彈口感，更利用柴魚粉與鰹魚露提鮮，呈現日式章魚燒風味。

「韓式巨無霸泡菜熟香腸」則選用軟嫩多汁的巨無霸熟香腸為基底，不但尺寸比黑橋牌原味香腸大40%，由於是全熟品，煎烤時間只要一半，裡頭有著滿滿的韓式泡菜餡料，微辣的滋味很開胃。

黑橋牌主推傳承台式香腸文化，多年來也已推出多款風味香腸，包括烏魚子香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸、馬告香腸、啤酒香腸、豆腐香腸。

此外，中秋烤肉的首選肉品除了香腸之外，黑橋牌還推出頂級烤肉新品「黑豬里肌排蜜汁香草風味」，特別選擇飼養期較長、肉質熟程度更佳的台灣黑豬，精選結實有彈性的里肌肉部位，口感有嚼勁。

「章魚燒香腸」結合台式香腸與章魚燒，將黑橋牌原味香腸拌入以整支章魚切丁的肉塊。圖／黑橋牌提供
「章魚燒香腸」結合台式香腸與章魚燒，將黑橋牌原味香腸拌入以整支章魚切丁的肉塊。圖／黑橋牌提供

烤肉 海鮮 肉品

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