中秋和國慶焰火台南觀光夯 黃偉哲：做好市容和治安
台南市長黃偉哲今天出席官田菱角節表示，這幾天台南觀光就像菱角粽和菱角麵夯又熱，可以想像中秋和國慶連假盛況可期，可是台南拚觀光是拚長久不是拚一時，雖現在有特殊議題加持 ，但平常就不能夠疏忽，要給觀光客好印象，這幾天交通、治安和環保會特別要求， 焰火固然好看，但錢包掉了就會不開心，中秋節烤肉就清出1.4噸垃圾，動員環保局和志工清理早清晚清都要清，不要讓觀光客看到上網爆料和抱怨，會努力維持市容整潔和治安安全。
官田菱角節今天在葫蘆埤自然景觀公園登場，今年推出菱菱七找「菱」任務，名字有菱同意和身分證字號及出生年月日有０就可以領到菱角粥等好禮，市長黃偉哲指出，菱角節每年都有創新，產品多元發展，也強調防疫做得好，大家都能來參加活動，防疫做不好，連美國總統都在「隔離」，台灣防疫做得好，大家都應該要開心，中秋連假可以外出旅遊。
黃偉哲說，在新冠肺炎疫情影響下，台灣今年上半年的GDP只有1.2的成長，但反觀美國、日本、大陸等，都是負成長，台灣在防疫有成的情況下，也能兼顧經濟的發展，這都是大家共同努力的成果。
菱角製成的菱角麵，也包裝成「英雄麵」，由蔡英文總統送給防疫英雄，由此可見菱角創新與多元發展的成效，這要感謝官田區農會與官田區公所的努力與用心，也希望菱角能年年成長，賣出好成績，農民都有錢可賺。
官田區公所除了以菱角為食材，製作美味的菱角粥、菱角魚丸、菱角蛋捲，讓民眾知道更多的菱角吃法外，也推出與「菱」一起做公益活動，農會更捐贈熟菱角拍賣，所得全數捐贈給慈善機構。
菱角節活動今天還有一天，菱田處處可見採菱風光，現場有一系列菱炭DIY免費體驗活動，包含菱角吊飾、菱炭吸附包、藍染貓頭鷹菱炭精油香包、菱炭蚊香、菱角胺基酸肥皂、菱炭水耕盆栽、菱殼炭環保植栽等，加上好逛的農特產市集和划船採菱體驗，歡迎遊客把握連假來吃菱角、玩菱角、買菱角。
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