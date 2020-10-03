快訊

各地天氣穩定 中南部山區留意午後雨

怕染疫！拜登團隊要求副總統辯論講台 距離至少3.6公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文命名小鹿「Ｑ弟」梅花鹿園不合法！將輔導合法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
總統蔡英文(左三)7月24日下午由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」。圖／聯合報資料照片
總統蔡英文(左三)7月24日下午由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」。圖／聯合報資料照片

總統蔡英文為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」；由於鹿園至今未依「動物展演管理辦法」許可設置，引發議論；家畜所說，輔導合法中，針對場地及申請人資格遭遇難題，報請農委會協助。

安置鄒族八八莫拉克風災災民的逐鹿部落社區理事長莊莫俄，3年前向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，阿管處提供土地，購入1公5母共6隻梅花鹿，設梅花鹿園，有如台版奈良梅花鹿園，成為熱門景點，遊客餵鹿療癒，目前生育5隻小鹿，由管理員細心照料。

其中有隻母鹿，在馬英九到訪時貼近不走，馬命名「馬小九」，園方為牠配戴「黃色」耳掛識別，另有隻母鹿產下小公鹿，由小英總統命名「Ｑ弟」，「馬小九」與「Ｑ弟」成為鹿家族家人。

蔡英文7月24日下午由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」。Ｑ是嘉縣民身分證開頭英文字母，公小鹿稱「弟」，小鹿就叫「Ｑ弟」；莊莫俄與阿管處都說，梅花鹿園已報請家畜所輔導合法設立。

家畜所長林珮如說，依動物展演管理辦法，展演場所應位在固定營業場所，符合土地法及建築法，另依動保法，申請人以具有社會教育機構、休閒農場、觀光遊樂業或其他經主管機關指定資格者為限，受限以上法規限制，導致目前很多業者想合法申請卻無法申請，建議中央修法放寬。

安置阿里山鄒族八八莫拉克風災災民的逐鹿部落社區，3年前向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，阿管處提供土地，購入1公5母共6隻梅花鹿，設梅花鹿園。 記者魯永明／攝影
安置阿里山鄒族八八莫拉克風災災民的逐鹿部落社區，3年前向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，阿管處提供土地，購入1公5母共6隻梅花鹿，設梅花鹿園。 記者魯永明／攝影

梅花 蔡英文 阿里山

延伸閱讀

美國總統川普染疫 總統府：透過外交部向美政府了解

蔡總統分享秦良丰復健過程 表達對國軍的敬佩

日完成釣魚台更名程序 藍：遺憾沒官員敢說是我們領土

【即時短評】歐陽娜娜與李登輝

相關新聞

蔡英文命名小鹿「Ｑ弟」梅花鹿園不合法！將輔導合法

總統蔡英文為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」...

「消失的情人節」金馬獎大熱門 嘉義縣押對寶行銷觀光

在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門；嘉義縣政府押對寶！未公布入...

台南哈赫納爾森林 賴清德建議保護

副總統賴清德昨天走進台南市南區「哈赫納爾森林」，他愉悅享受著城市森林的療癒與靜謐，強調在擔任台南市長期間就傾向全區保留這...

嘉義烤肉食材帶殼蚵仔 與蚵仔共生豆蟹、蚵鏡讓人驚喜

秋節連假，親朋好友相聚烤肉，嘉義縣沿海東石鄉是熱門烤肉食材帶殼蚵仔（蚵模）最大產地，因無風災災損，價格平穩，消費者買回家...

雲林偶戲節 布袋戲6男神會粉絲

2020雲林國際偶戲節昨天下午百人戲偶踩街，熱鬧滾滾，晚上在虎尾高鐵特區旁開幕音樂會，安排布袋戲歌后西卿及知名要角史豔文...

嘉義火車站站前大白熊 打卡地標

嘉義火車站1902年創建，是市定古蹟，曾經集客運、貨運、糖運與材運等多元功能於一身，是嘉義市重要門戶。附近有老建築改建而...

嘉市光織影舞 人潮滿滿

嘉義市北香湖公園「光織影舞」光影藝術展前晚登場，僅4小時就有6萬8000人次入場，昨晚也湧入數萬人進場夜遊光影藝術，市長...

膠彩大師姚旭燈 畫作贈南美館

旅日膠彩大師姚旭燈，在副總統賴清德及台南市長黃偉哲等人見證下，昨天把自己創作的2幅畫捐贈給台南市美術館，南美館館長潘襎表...

車站美食通／嘉義火車站 銅板價嘗高CP值美食

嘉義火車站歷史悠久，附近美食以高CP值聞名，好吃又便宜，銅板價就可品嘗到道地小吃。有30年的無名煎餅店、20年傳統醃製的...

台南竹溪生態豐富 月見橋蝙蝠飛舞

歷經4年，斥資近11億元整治及周遭景觀改善的竹溪，隨著水質的改善，砌石取代了混凝土，成了台南市區親水河流。最近蝙蝠明顯增...

中秋到嘉玩 高跟鞋教堂演「灰姑娘不丟玻璃鞋」

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天晚間至本月4日於嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇及系...

北香湖、光織影舞登雅虎奇摩熱搜關鍵字 嘉市府籲戴口罩

全國最盛大「光織影舞」夜遊光影藝術展，昨起在嘉義市北香湖公園展開，不僅點亮嘉義市的夜，更吸引全國民眾目光，自上月底即成為...

熱門新聞

機車族不是人！ 中央擬取消人行道機車格 騎士崩潰怒吼

台南老店永合香餅舖驚傳將熄燈 70年始終堅持傳統味

桃園最早有手扶梯的百貨公司 金園戲院大樓拆了

新北交通局10月在汐止、中和及板橋啟用3停車場

獨／好消息誤陷山豬吊台灣黑熊醒了 會站立喝入大量水

女房東昔拿5千元助窮學生完成學業 作家李展平尋訪恩人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。