蔡英文命名小鹿「Ｑ弟」梅花鹿園不合法！將輔導合法

總統蔡英文為振興觀光經濟，7月24日參觀嘉義縣阿里山下鄒族逐鹿部落新開幕的梅花鹿園，命名1隻出生才10天的小公鹿「Ｑ弟」；由於鹿園至今未依「動物展演管理辦法」許可設置，引發議論；家畜所說，輔導合法中，針對場地及申請人資格遭遇難題，報請農委會協助。

安置鄒族八八莫拉克風災災民的逐鹿部落社區理事長莊莫俄，3年前向阿里山國家風景區管理處提出梅花鹿復育計畫，阿管處提供土地，購入1公5母共6隻梅花鹿，設梅花鹿園，有如台版奈良梅花鹿園，成為熱門景點，遊客餵鹿療癒，目前生育5隻小鹿，由管理員細心照料。

其中有隻母鹿，在馬英九到訪時貼近不走，馬命名「馬小九」，園方為牠配戴「黃色」耳掛識別，另有隻母鹿產下小公鹿，由小英總統命名「Ｑ弟」，「馬小九」與「Ｑ弟」成為鹿家族家人。

蔡英文7月24日下午由縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠陪同，蔡英文看到女飼養員懷抱小鹿，用手撫摸，直呼「好可愛哦！」。Ｑ是嘉縣民身分證開頭英文字母，公小鹿稱「弟」，小鹿就叫「Ｑ弟」；莊莫俄與阿管處都說，梅花鹿園已報請家畜所輔導合法設立。