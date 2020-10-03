聽新聞
test
0:00 / 0:00
「消失的情人節」金馬獎大熱門 嘉義縣押對寶行銷觀光
在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門；嘉義縣政府押對寶！未公布入圍前，縣府上月花錢包場觀賞，縣長翁章梁與女主角李霈瑜拍片宣傳在地美食，還拍電影場景東石鄉白水湖、壽島的「來嘉旅遊」影片，行銷觀光。
「消失的情人節」2019年在東石、布袋等鄉鎮拍攝，縣府9月21日晚間在嘉市秀泰影城包場，翁章梁帶縣府團隊並邀議員、農會總幹事、鄉鎮市長、布袋東石村里長等觀賞，導演陳玉勳、監製葉如芬及李烈、女主角李霈瑜（大霈）到場與觀眾見面。
「消失的情人節」是奇幻愛情喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮組合，帶給觀眾與眾不同的浪漫體驗。
翁章梁說，透過電影劇組專業運鏡與取景，讓嘉義純樸景象在電影呈現美麗浪漫風情，民眾看到家鄉出現在電影場景與有榮焉，藉此行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的美，帶動觀光。
為何挑嘉義場景？陳玉勳說，電影「熱帶魚」就曾到嘉義沿海取景，，勘景後認為東石水沒特有的景色，很適合片中「靜止世界」概念，隨後便帶劇組人員駐點拍攝2周。
李霈瑜說，拍攝過程，最大的挑戰是導演不停磨練自己耐心，導演就像自己鏡子，需透過檢視，不停調整她演技，呈現劇中扮演「楊曉淇」的角色。」，歷經近40天拍攝，看了電影，自己也深受感動，一切的辛苦都值得了！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言