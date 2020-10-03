「消失的情人節」金馬獎大熱門 嘉義縣押對寶行銷觀光

在嘉義縣沿海東石鄉取景拍攝的電影「消失的情人節」，入圍57屆金馬獎11項大獎，成為獲獎大熱門；嘉義縣政府押對寶！未公布入圍前，縣府上月花錢包場觀賞，縣長翁章梁與女主角李霈瑜拍片宣傳在地美食，還拍電影場景東石鄉白水湖、壽島的「來嘉旅遊」影片，行銷觀光。

「消失的情人節」2019年在東石、布袋等鄉鎮拍攝，縣府9月21日晚間在嘉市秀泰影城包場，翁章梁帶縣府團隊並邀議員、農會總幹事、鄉鎮市長、布袋東石村里長等觀賞，導演陳玉勳、監製葉如芬及李烈、女主角李霈瑜（大霈）到場與觀眾見面。

「消失的情人節」是奇幻愛情喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮組合，帶給觀眾與眾不同的浪漫體驗。

翁章梁說，透過電影劇組專業運鏡與取景，讓嘉義純樸景象在電影呈現美麗浪漫風情，民眾看到家鄉出現在電影場景與有榮焉，藉此行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的美，帶動觀光。

為何挑嘉義場景？陳玉勳說，電影「熱帶魚」就曾到嘉義沿海取景，，勘景後認為東石水沒特有的景色，很適合片中「靜止世界」概念，隨後便帶劇組人員駐點拍攝2周。