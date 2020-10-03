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嘉義烤肉食材帶殼蚵仔 與蚵仔共生豆蟹、蚵鏡讓人驚喜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
消費者買回家的帶殼蚵仔，剝開蚵殼，有時會意外發現與蚵仔寄生的水產生物，其中有最小的螃蟹稱為豆蟹。記者魯永明／翻攝
消費者買回家的帶殼蚵仔，剝開蚵殼，有時會意外發現與蚵仔寄生的水產生物，其中有最小的螃蟹稱為豆蟹。記者魯永明／翻攝

秋節連假，親朋好友相聚烤肉嘉義縣沿海東石鄉是熱門烤肉食材帶殼蚵仔（蚵模）最大產地，因無風災災損，價格平穩，消費者買回家的帶殼蚵仔，剝開蚵殼，有時會意外發現與蚵仔寄生的水產生物，其中有最小的螃蟹稱為豆蟹。

「吃帶殼蚵，會有意想不到的樂趣喔！」嘉義縣政府漁業科長張建成說，瞧瞧蚵仔的家，這隻背殼透明腹部透紅，大小如豌豆般的小蟹，超級可愛。

祂是世界上最小的螃蟹，叫做豆蟹，寄生在蚵仔鰓器旁外套膜，以蚵仔過濾後的食物為生，算是室友，養蚵漁民牠「紅蟹仔頭」，蚵仔若被牠寄生，就會比較不肥美了。一般漁民剖蚵發現時就會挑除，所以只有吃帶殼蚵，才會有意外驚喜的機會。

另外，有個近圓形的雲母蛤，雙殼薄扁平，殼內有著珍珠光澤，像是一面小鏡子，稱為「蚵鏡」，也非常地吸睛。牠是附著在蚵殼上獨立生活，算是蚵仔家門外的鄰居。

除了紅蟹仔頭、蚵鏡，蚵殼上還能找到管蟲、藤壺、小牡蠣、藻類等鄰居。不過最常見的蚵螺，應在洗蚵時被洗掉了，沒能發現牠身影，「烤（蒸）蚵，你也來找找這些可愛的海洋生物吧！」

縣長翁章梁為行銷嘉義優鮮水產品，接洽東森購物「嘉義優鮮水產館」上月線上盛大開館！讓民眾免出門也能宅配購買「東石蚵」，翁章梁說，「東石蚵」品質好，主因是有外傘頂洲屏障，浮游生物多，再加上無工業汙染，養出來蚵仔顆粒較大、海味十足、甜而無腥味。

有個近圓形的雲母蛤，雙殼薄扁平，殼內有著珍珠光澤，像是面小鏡子，稱為「蚵鏡」，牠附著在蚵殼上獨立生活。記者魯永明／翻攝
有個近圓形的雲母蛤，雙殼薄扁平，殼內有著珍珠光澤，像是面小鏡子，稱為「蚵鏡」，牠附著在蚵殼上獨立生活。記者魯永明／翻攝

嘉義 東石 烤肉

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