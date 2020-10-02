中秋到嘉玩 高跟鞋教堂演「灰姑娘不丟玻璃鞋」

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天晚間至本月4日於嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇及系列活動，邀遊客在中秋連假期間到「嘉」賞音樂劇、賞夕陽、逛市集。

雲嘉南管理處表示，系列活動從上午的創意陽光市集、「尋找高跟鞋 以圖找圖」尋寶活動、傍晚「愛麗絲夢月仙境」互動小劇場，以及晚間的「灰姑娘不丟玻璃鞋」音樂劇，帶領遊客吃喝玩樂，還有好禮可帶回家，一同在浪漫的高跟鞋教堂旁，感受音樂及歌聲的療癒幸福感。

雲嘉南管理處表示，「尋找高跟鞋．以圖找圖」活動，民眾在現場四處尋寶，有機會獲得觀賞音樂舞台劇的保留席座位、將試穿合腳的零碼鞋免費帶回家，甚至可能抽中台東溫泉酒店雙人Buffet晚餐券或台東豪華民宿的住宿券，活動現場驚喜和歡呼聲不斷。

雲嘉南管理處長徐振能表示，高跟鞋教堂今年中秋特別搭配地景展出「追光逐影藝術季」燈光藝術地景，及高跟鞋教堂主題光雕秀「海光織舞」展演，並趁勢在充滿浪漫氛圍的高跟鞋教堂園區推出「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台劇，遊客可在月光下觀劇，共度有別以往的中秋佳節。