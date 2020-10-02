聽新聞
test
0:00 / 0:00
北香湖、光織影舞登雅虎奇摩熱搜關鍵字 嘉市府籲戴口罩
全國最盛大「光織影舞」夜遊光影藝術展，昨起在嘉義市北香湖公園展開，不僅點亮嘉義市的夜，更吸引全國民眾目光，自上月底即成為雅虎奇摩熱搜關鍵字，嘉市府呼籲，北香湖公園雖遼闊、屬戶外空間，但人潮眾多、無法保持社交距離時，遊客仍應戴口罩、作好防疫工作。
嘉義市光織影舞昨日第一天開展，僅晚間6到10點，4小時吸引6萬8000人次進場，今天晚間再次吸引數萬名遊客，走進微涼的北香湖觀賞「生命的色彩」等七大光影藝術裝置，更不時拿起手機，紀錄奇幻美麗的光影展演。
嘉義市政府表示，北香湖光織影舞開展前，網路上已不斷轉傳開箱美照，相互標註到嘉義市看最大月亮、感受「迪斯可森林」夢幻，「北香湖公園」「光織影舞」更登上yahoo奇摩熱搜關字，與yahoo旅遊版推薦。
市府觀光新聞處表示，光織影舞展期從10月1日起到11月1日，每日晚間6點到10點，歡迎來嘉享受最美麗夜晚。參觀人潮眾多、無法保持社交距離時，請務必戴上口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言