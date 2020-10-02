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北香湖、光織影舞登雅虎奇摩熱搜關鍵字 嘉市府籲戴口罩

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／翻攝
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／翻攝

全國最盛大「光織影舞」夜遊光影藝術展，昨起在嘉義市北香湖公園展開，不僅點亮嘉義市的夜，更吸引全國民眾目光，自上月底即成為雅虎奇摩熱搜關鍵字，嘉市府呼籲，北香湖公園雖遼闊、屬戶外空間，但人潮眾多、無法保持社交距離時，遊客仍應戴口罩、作好防疫工作。

嘉義市光織影舞昨日第一天開展，僅晚間6到10點，4小時吸引6萬8000人次進場，今天晚間再次吸引數萬名遊客，走進微涼的北香湖觀賞「生命的色彩」等七大光影藝術裝置，更不時拿起手機，紀錄奇幻美麗的光影展演。

嘉義市政府表示，北香湖光織影舞開展前，網路上已不斷轉傳開箱美照，相互標註到嘉義市看最大月亮、感受「迪斯可森林」夢幻，「北香湖公園」「光織影舞」更登上yahoo奇摩熱搜關字，與yahoo旅遊版推薦。

市府觀光新聞處表示，光織影舞展期從10月1日起到11月1日，每日晚間6點到10點，歡迎來嘉享受最美麗夜晚。參觀人潮眾多、無法保持社交距離時，請務必戴上口罩。

北香湖公園日前登上雅虎奇摩關鍵字熱搜排行。記者卜敏正／翻攝
北香湖公園日前登上雅虎奇摩關鍵字熱搜排行。記者卜敏正／翻攝
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／攝影
嘉義市北香湖公園光織影舞，今晚再次吸引數萬人潮。記者卜敏正／攝影

嘉義 社交距離 口罩

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