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新港傳狗咬死狗事件 家畜所：將加強稽查
嘉義縣新港鄉蔡姓飼主日前遭愛媽上臉書社團爆料，他於新港鄉飼養的流浪狗場沒有定期清潔，貓狗都生活在屎尿堆中，甚至上周疑似出現狗咬死狗情況，嘉義縣家畜疾病防治所表示，2、3個月前就已接獲消息並定期派員前往稽查，家畜所下周將再次前往加強檢驗，並請積極改善，否則將依法開罰。
社團法人台灣流浪動物救援協會理事長阮苓綝看到訊息，今天前往查看，她表示，蔡先生狗場的環境惡劣，貓砂盆、地板都是大便，且有人說蔡姓飼主積欠清掃人員薪水，但因蔡姓飼主狗場有租用場地給其他愛媽飼養貓狗，愛媽看不下去自行幫忙清潔，並將狗場狀況放到網路上。
家畜所長林珮如表示，蔡姓飼主目前於新港的狗場共飼養200隻左右貓狗，2、3個月前曾傳蔡姓飼主有經濟、狗場環境等問題，家畜所已定期派員稽查，蔡姓飼主也承諾改善，上周疑似因愛媽協助整理狗場時沒把門關好，造成狗咬死1隻狗事件，下周將請雙方到所內做筆錄，釐清事件起因。
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