布袋戲6男神輪番登台 戲迷尖叫迎接雲林偶戲節

2020雲林國際偶戲節今晚在虎尾高鐵特區旁揭幕，延續下午百人戲偶踩街的歡騰氣氛，開幕音樂會在六大男神史豔文、藏鏡人、俏如來、素還真、元邪皇、花信風、默蒼離一一登台亮相，掀起一波波高潮，大小戲迷驚呼連連；會後還有「偶戲不夜城」接連上場，中秋烤肉樂團圓、男神live band、露天電影院陪民眾狂歡到天明。

百人戲偶踩街由布袋戲俊帥王子coser騎駿馬領隊，文化觀光處長陳璧君裝扮成素還真分身「解鋒鏑」，引領12生肖神獸、外星人、新住民特色國服及皮影偶、媽媽偶vs頑童偶、毛巾偶、飛揚魚旗前行，歡樂的踩街隊伍，加上太日樂集宏亮威武的鼓奏與悠揚笛聲，使市區街道宛如小過年般熱鬧奔騰。

晚間接連登台的開幕音樂會，由金光及霹靂攜手連演，打造布袋戲前所未有的舞台劇，以吹、打、拉、唱、演五大技藝及新穎燈光舞台效果，帶領民眾體驗另類布袋戲時空。

「無情的太陽，可恨的沙漠，迫阮滿身的汗流甲濕糊糊…」熟悉的布袋戲名曲「苦海女神龍」響起，現場進入另一波高潮，許多戲迷引頸期盼的布袋戲歌后西卿登台演唱，大家依舊按捺不住熱情，興奮尖叫。

六大男神史豔文、藏鏡人、俏如來、素還真、元邪皇、花信風、默蒼離也一一亮相，相爭布袋戲男神地位，趣味對話逗得戲迷哈哈大笑，跨時代的創新融合，讓現場觀眾直呼「很過癮！」滿足視覺和聽覺，全場氣氛十分熱烈，隨觀眾情緒嗨到最高點。

「這樣還不夠！」縣長張麗善開心地說，今年偶戲節長達11天，至10月11日期間持續推出系列活動，包括有來自全台的戲團演出，布袋戲光雕秀，還有大小金掌競演、青年主演甄選、口白創意競賽、偶藝文創市集及多元體驗活動。