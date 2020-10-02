雲林國際偶戲節今晚開幕 逾5萬人湧入虎尾鎮

昨天中秋連假首日，雲林縣熱門景點有約13萬人次觀光，今天活動一波接一波開幕，單日也已有逾18萬人到訪雲林，不過即便觀光人數多，縣內交通仍不受影響，維持順暢。雲林國際偶戲節今晚開幕，目前已逾5萬人湧入虎尾鎮。

雲林縣文化觀光處統計，縣內熱門景點北港朝天宮、古坑綠色隧道、劍湖山世界、草嶺石壁等地，昨天連假首日湧入約13萬觀光人次，研判許多民眾昨天選擇在家烤肉過節，加上偶戲節今晚才登場，今天的遊客就比昨天多一些，有近14萬人在雲林觀光。

雲林國際偶戲節今晚在虎尾鎮開幕，目前已有超過5萬多人次進入虎尾鎮；雖然人車流變多了，不過幸未有壅塞情形出現。雲林縣警察局表示，轄內國道一號、三號交流道、系統交流道等7處車流順暢，今日無管制措施。

台78線快速道路，台61線及台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路路況順暢；各重要觀光景點或風景區目前無壅塞人車潮；斗六及斗南火車站、高鐵雲林站目前周邊道路交通順暢。