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中秋連假第二天 梅山太平比過年還熱鬧

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／擷取自阿管處即時影像
嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／擷取自阿管處即時影像

中秋連假第二天，嘉義縣各觀光景點人潮比昨天還多，雖沒有出現塞車情況，但車輛數明顯增加，嘉義縣警察局交通隊統計，今天往山區景點如竹崎奮起湖、梅山太平等的車輛數最多，預估下午5點後國道三號中埔交流道路段將出現明顯車潮，建議民眾改走其他路段。

林務局嘉義林區管理處統計，阿里山遊樂區人數6234人、鰲鼓濕地森林園區817人，人數與假日差不多，觀光局阿里山國家風景區管理處則表示，今天太平雲梯的人數高達6000多人，從即時影像來看，整個步道及雲梯上都是滿滿人潮，另外觸口遊客中心今天約有229人、文峰遊客中心則有409人前往。

梅山鄉太平村長嚴清雅表示，適逢中秋連假及氣候涼爽，今天太平雲梯及周邊觀光景點到處都是人，預估有15000多人上山，比過年還熱鬧，從太平延伸至附近的瑞里瑞峰碧湖各景點有老街、登山步道、雲梯等，適合全家大小旅遊，歡迎民眾趁連假前往。

嘉義縣警局交通隊表示，今天山區人潮、車潮較多，布袋高跟鞋教堂也因晚間將有音樂劇演出，預估車輛將增加，建議從阿里山下山往北走民眾可改走竹崎交流道方向接159縣道返程，另外嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，搭高鐵旅客由高鐵西路側下車，由高鐵站出站旅客規畫至保鐵五路上車。

嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／擷取自阿管處即時影像
嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／擷取自阿管處即時影像
嘉義縣番路鄉牛埔仔愛情大草原今天人潮滿滿。圖／擷取自阿管處即時影像
嘉義縣番路鄉牛埔仔愛情大草原今天人潮滿滿。圖／擷取自阿管處即時影像
嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／嚴清雅提供
嘉義縣梅山鄉太平雲梯今天人潮爆滿，太平村長嚴清雅預估有15000多人前往。圖／嚴清雅提供

嘉義 高鐵 阿里山 中秋

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