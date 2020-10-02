中秋連假第二天 梅山太平比過年還熱鬧

中秋連假第二天，嘉義縣各觀光景點人潮比昨天還多，雖沒有出現塞車情況，但車輛數明顯增加，嘉義縣警察局交通隊統計，今天往山區景點如竹崎奮起湖、梅山太平等的車輛數最多，預估下午5點後國道三號中埔交流道路段將出現明顯車潮，建議民眾改走其他路段。

林務局嘉義林區管理處統計，阿里山遊樂區人數6234人、鰲鼓濕地森林園區817人，人數與假日差不多，觀光局阿里山國家風景區管理處則表示，今天太平雲梯的人數高達6000多人，從即時影像來看，整個步道及雲梯上都是滿滿人潮，另外觸口遊客中心今天約有229人、文峰遊客中心則有409人前往。

梅山鄉太平村長嚴清雅表示，適逢中秋連假及氣候涼爽，今天太平雲梯及周邊觀光景點到處都是人，預估有15000多人上山，比過年還熱鬧，從太平延伸至附近的瑞里瑞峰碧湖各景點有老街、登山步道、雲梯等，適合全家大小旅遊，歡迎民眾趁連假前往。