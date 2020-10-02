聽新聞
test
0:00 / 0:00
中秋連假第二天 梅山太平比過年還熱鬧
中秋連假第二天，嘉義縣各觀光景點人潮比昨天還多，雖沒有出現塞車情況，但車輛數明顯增加，嘉義縣警察局交通隊統計，今天往山區景點如竹崎奮起湖、梅山太平等的車輛數最多，預估下午5點後國道三號中埔交流道路段將出現明顯車潮，建議民眾改走其他路段。
林務局嘉義林區管理處統計，阿里山遊樂區人數6234人、鰲鼓濕地森林園區817人，人數與假日差不多，觀光局阿里山國家風景區管理處則表示，今天太平雲梯的人數高達6000多人，從即時影像來看，整個步道及雲梯上都是滿滿人潮，另外觸口遊客中心今天約有229人、文峰遊客中心則有409人前往。
梅山鄉太平村長嚴清雅表示，適逢中秋連假及氣候涼爽，今天太平雲梯及周邊觀光景點到處都是人，預估有15000多人上山，比過年還熱鬧，從太平延伸至附近的瑞里瑞峰碧湖各景點有老街、登山步道、雲梯等，適合全家大小旅遊，歡迎民眾趁連假前往。
嘉義縣警局交通隊表示，今天山區人潮、車潮較多，布袋高跟鞋教堂也因晚間將有音樂劇演出，預估車輛將增加，建議從阿里山下山往北走民眾可改走竹崎交流道方向接159縣道返程，另外嘉義高鐵站實施旅客上、下車分流機制，搭高鐵旅客由高鐵西路側下車，由高鐵站出站旅客規畫至保鐵五路上車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言