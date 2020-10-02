太便宜了！嘉市人文旅店單人雅房1晚300元 讓議員驚呼

嘉義市內安雲霄社區發展協會，日前獲嘉義市政府文化局109年度「嘉義市社區營造點徵選及輔導計畫」補助，訪查社區人文故事，今天在社區吉祥旅社舉辦社區藝廊、展現成果；眾人參觀已有54年歷史的吉祥旅社，見乾淨個人雅房住1晚才300元，都驚呼「太便宜了！」

嘉義市長黃敏惠與前監察院長張博雅等人，今天都到吉祥旅社櫃台「check in」、簽名，進入地下室藝廊參觀後，稱讚每幅畫作都是滿滿的故事與記憶，市議員陳姿妏參觀旅店房型時，聽說單人雅房1晚300元驚呼「太便宜了吧！」

協會理事長黃芳津表示，這次社造計畫，由朗朗書店負責人廖妙卿，指導社區成員社區營造理論、資源潛力點踏查、圖文繪製，並由「嘉義小旅行」作者陳俊文，帶領學員走讀社區，找到社區故事記憶點，引導學員挖掘心中故事，學員中年紀最長者為長春棉紙店老闆77歲的陳祝欽，年紀最輕的則是17歲高二學生王鵬瑋。

她說，本次發表會場所吉祥旅社，是學員踏查時發現的潛力點，地點就在前市長許世賢博士故居前，是一間有溫度、魅力的人文旅店。

吉祥旅社第二代負責人楊淑珍表示，旅社就在檜意生活村旁，54年前由母親親手監造，隨著歲月流逝，造型、設備雖比不上新式飯店，但對她而言，有著難忘回憶。