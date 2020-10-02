蜜蜂嗡嗡成群飛進廟 信徒驚呼：神蹟出現了嗎？

雲林縣麥寮鄉開元宮（中山鎮安宮）上月中旬甫舉行安座大典，廟內隨即湧入成群的蜜蜂，壯觀奇景至今仍持續，讓信徒嘖嘖稱奇，驚呼莫非是神蹟？一名蔡姓蜂農說，此種現象看起來較像是附近有蜂園，且恰好有蜜源植物讓蜂王築巢停留，以蜜蜂習性而論屬正常現象。

成群上萬的蜜蜂湧入中山鎮安宮，堪稱「一窩蜂」的最佳寫照，入廟參拜的信徒先是嚇傻了眼，回神後才驚呼「也太妙了吧」！猜測是否蜜蜂們是否也被神聖吸引而至。

據蜂農所言，其實這與蜜蜂習性較有關係，目前因是蜜蜂分巢期，很可能是蜂王入廟而吸引工蜂築巢，加上附近應有養蜂人家，蜜蜂為避免在外築巢受風吹，反倒會選擇到室內築巢，才會形成這般奇景。