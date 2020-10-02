聽新聞
test
0:00 / 0:00
蜜蜂嗡嗡成群飛進廟 信徒驚呼：神蹟出現了嗎？
雲林縣麥寮鄉開元宮（中山鎮安宮）上月中旬甫舉行安座大典，廟內隨即湧入成群的蜜蜂，壯觀奇景至今仍持續，讓信徒嘖嘖稱奇，驚呼莫非是神蹟？一名蔡姓蜂農說，此種現象看起來較像是附近有蜂園，且恰好有蜜源植物讓蜂王築巢停留，以蜜蜂習性而論屬正常現象。
成群上萬的蜜蜂湧入中山鎮安宮，堪稱「一窩蜂」的最佳寫照，入廟參拜的信徒先是嚇傻了眼，回神後才驚呼「也太妙了吧」！猜測是否蜜蜂們是否也被神聖吸引而至。
據蜂農所言，其實這與蜜蜂習性較有關係，目前因是蜜蜂分巢期，很可能是蜂王入廟而吸引工蜂築巢，加上附近應有養蜂人家，蜜蜂為避免在外築巢受風吹，反倒會選擇到室內築巢，才會形成這般奇景。
鎮安宮主委許世益回憶，上月17日（農曆8月1日）開始，廟內八卦藻井、門神及門口母石獅陸續出現蜜蜂飛舞，21、22日成群的景象更多，場面壯觀；幹事許俊德說，當時廟內正舉辦「台灣開基五年千歲安座大典」，到目前仍有不少蜜蜂聚集廟內，不過這群蜜蜂不會攻擊信徒，「嗡嗡嗡」的盤旋飛舞，反而引起大家好奇，不停入廟駐足觀看。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言