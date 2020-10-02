賴清德牽線 旅日膠彩大師姚旭燈捐畫給南美館

旅日膠彩大師姚旭燈透過副總統賴清德的牽線，原訂今年3月返台，並要將自己創作的2幅畫捐贈給台南市美術館，未料新冠疫情攪局，直到今天才順利舉辦捐贈儀式。副總統賴清德今出席見證，並說，姚旭燈雖然旅日40多年，這是第一次將畫捐給台灣的美術館，願意將畫作留在台南的心意令他感到欽佩也感動。

姚旭燈自學繪畫，擅長膠彩畫，1992年當選全球傑出華裔青年，30歲時在日本畫壇榮登十大「日本畫」（膠彩畫）畫家，得到「畫伯」的美譽，是唯一受肯定的台灣畫家。姚旭燈長期旅居日本，原規畫今年3月親赴台南捐贈畫作給南美館，受疫情影響延遲至今，送上畫著絢麗開屏的孔雀圖「光彩翎羽」與畫布上有著栩栩如生火雞的「喜悅」。

孔雀圖一開始並未被命名，南美館取得畫作後，館方人員請教畫作名稱，隨性的姚旭燈說「你們幫我取吧」，館員集思廣益，取名為「光彩翎羽」。

南美館館長潘襎表示，非常開心南美館能收得重量級膠彩大師的作品，一次兩幅，受寵若驚，要感謝居中牽線安排的副總統賴清德，去年中趁著休息期間帶畫家姚旭燈登訪南美館，實際體驗台南近年來最重要的文化建設，開啟他想捐贈畫作的契機。

南美館即將迎接第200萬人次入館，南美館榮譽董事長陳輝東也在致詞時透露，姚旭燈允諾南美館迎接第1000萬人次時，他將特繪一幅作品相贈，獲得現場熱烈掌聲。