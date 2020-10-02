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幽靜中的明燈 安平燈塔美麗招手
台南這兩天熱浪襲人，不過，安平海濱仍吸引旅遊人潮，但安平燈塔較少被遊客注意。燈塔就位在遊艇碼頭旁，登上燈塔可一覽濱海之美，來安平玩，可千萬不能錯過。
台南安平燈塔原設在安平古堡，後來因港灣沙洲的變遷，加上河道改變的影響，導致燈塔離海岸愈來愈遠，加上漁光島至觀夕平台間有大片防風林，遮蔽了燈光，交通部在1966年改在安平漁港旁設置燈塔，造型為方型鐵塔，鐵塔漆上白漆，和四周白牆、白色建物連成一色。
隨著燈塔旁漁港一角開闢成遊艇碼頭，加上一旁觀夕平台美麗的沙灘，燈塔反而少受人注意。走進安平燈塔，左側有混凝土製桌椅顯得古色古香，和管理人員揮揮手打個招呼，是令人溫馨的親切回應，登上燈塔，安平的繁華、美麗的防風林與沙灘，以及遠處漁船、商船盡在眼中。
安平海濱在中秋連假都吸引戲水人潮，戲水之餘，也不忘登一回安平燈塔，感受一下燈塔所發揮的導航功能。安平燈塔的鐵塔高21.8公尺，開放時間上午9點至下午5點，周一不開放。
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