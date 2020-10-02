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中秋賞月放煙火一夜激情 台南市區海濱清出1.4噸垃圾

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局清潔隊員今天在海濱景點清理燃放煙火留下的大量垃圾。圖／南市環保局提供
台南市環保局清潔隊員今天在海濱景點清理燃放煙火留下的大量垃圾。圖／南市環保局提供

中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，雖然浪漫又燦爛，卻有滿地炮屑和垃圾。台南市環保局4個清潔區隊一大早出動近百名清潔人員清理，花了5小時才讓海濱恢復整潔，共清出1.4公噸垃圾，並以炮屑、砲盒居多。

台南市環保局今天清晨6時起調派中西安平、南區、安南區、東區等4個區清潔隊近百名人力，以及1台掃街車、5輛垃圾車、3輛回收車，清掃觀夕平台、漁光島及黃金海岸場地周邊、海岸線及道路等環境清潔。

中西安平區隊蔡姓清潔隊員說，很能體會民眾在中秋節夜晚放煙火，想要添熱鬧氣氛的心情，但希望民眾在放煙火、放鞭炮之餘，還能夠隨手稍微清理一下垃圾。清潔隊員表示，近中午時太陽很大，氣溫很高，說不辛苦是騙人的，但大家通力合作下，逐漸恢復整潔，還是很有成就感。

市長黃偉哲感謝環保局清潔隊員的辛苦與付出，他說，多數人開心放假之際，清潔隊員繼續堅守工作崗位，維護市容，令人敬佩。環保局長謝世傑表示，連假還有3天，盼區公所志工、環保志工等能主動加入維護環境的行列。

台南市環保局清潔隊員今天在海濱景點清理燃放煙火留下的大量垃圾。圖／南市環保局提供
台南市環保局清潔隊員今天在海濱景點清理燃放煙火留下的大量垃圾。圖／南市環保局提供

中秋節 垃圾車

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