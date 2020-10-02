中秋賞月放煙火一夜激情 台南市區海濱清出1.4噸垃圾

中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，雖然浪漫又燦爛，卻有滿地炮屑和垃圾。台南市環保局4個清潔區隊一大早出動近百名清潔人員清理，花了5小時才讓海濱恢復整潔，共清出1.4公噸垃圾，並以炮屑、砲盒居多。

台南市環保局今天清晨6時起調派中西安平、南區、安南區、東區等4個區清潔隊近百名人力，以及1台掃街車、5輛垃圾車、3輛回收車，清掃觀夕平台、漁光島及黃金海岸場地周邊、海岸線及道路等環境清潔。

中西安平區隊蔡姓清潔隊員說，很能體會民眾在中秋節夜晚放煙火，想要添熱鬧氣氛的心情，但希望民眾在放煙火、放鞭炮之餘，還能夠隨手稍微清理一下垃圾。清潔隊員表示，近中午時太陽很大，氣溫很高，說不辛苦是騙人的，但大家通力合作下，逐漸恢復整潔，還是很有成就感。