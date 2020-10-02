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台南好米季雙連假登場 來台南後壁觀賞美麗的彩繪稻田

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影
台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影

2020台南好米季配合中秋、雙十連假登場，後壁區農會呼籲民眾來台南「呷好米」，即日起至18日可到農會頂樓觀賞美麗的彩繪稻田。

彩繪稻田可以從後壁區農會4樓觀景俯瞰，可以看到由紫紅、黃、綠、白等4種彩稻在農田編織出美麗圖騰；稻田圖騰由後壁高中美工科競賽獲獎前3名學生構圖而成，主題「蘭下你的人、稻走你的心」突顯後壁稻米及蘭花兩大農產，主視覺為老農與青農一同插秧，象徵世代傳承與接力。

農業局表示，彩繪稻田面積有1.4公頃，後壁高中的學生以後壁稻米及蘭花為主軸，主視覺為老農與青農一起插秧，象徵世代傳承與接力。隨著好米季開幕展出期18天，目前正值入秋後南台灣的天氣逐漸轉涼，又適逢中秋連續假期，非常適合全家前來後壁玩賞。

「2020 臺南好米季」至10月18日止，每個周末有現場限額報名的米食DIY體驗，還有許多好康加碼等著大家來拿。彩繪稻田藝術地景觀景台開放時間為每天上午9點至下午5點。活動內容和相關動態資訊可至後壁區農會臉書查詢，或電話洽詢後壁區農會06-6872111。

台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影
台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影

台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影
台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影

台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影
台南好米季雙連假登場，台南後壁農會歡迎大家來觀賞美麗的彩繪稻田。記者周宗禎／攝影

青農 稻米 中秋

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