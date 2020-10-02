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台南柳營德元埤荷蘭村雙連假辦「風車節」開放免費觀賞
台南市政府經營的柳營德元埤荷蘭村，配合十月雙連假舉辦「風車節」到25日，今年風車節以「南德遊你x農甜塘蜜」為主題布置園區，安排各式主題活動與氣球、特技、雜耍、音樂等街藝表演，區內還有手作市集跟、小農特產展售會，要讓遊客進入荷蘭村體驗甜蜜氛圍，甚至共譜愛旅將「情旅」變「情侶」。
園區以「初相識、共相戀、長相守」的愛情歷程來布置16個展區，從「遇見」、「漫步愛情」到「愛情證書」，有小風車裝飾，另有主展區「缺點」、「求婚」兩個小風車組成的圖案，陪情侶、夫妻重溫甜蜜戀愛時光。
市長黃偉哲說，遊客不用偽出國，連假就來有如度假小鎮的荷蘭村賞玩，中秋月圓人團圓，荷蘭村值得前來品味、浪漫一下。
市議員蔡育輝說，園區在前市長賴清德跟黃偉哲時代投資較少，前台南縣長蘇煥智投入比較多，有很多都壞了，希望市府能夠多加強，即使免門票，但是民眾的休憩的桌椅涼亭也應該多一點。市議員沈家鳳表示，園區經典意象可以再加強，例如她曾去蘭荷觀光，荷蘭風景區的代表意象木鞋，設置方式與位置，就比這裡好了多。
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